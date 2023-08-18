Наёмник из США с позывным "Танго" пожаловался на высокие потери и некомпетентность командования ВСУ

Украинское командование тщательно скрывает факты нахождения наёмников из стран НАТО на своей территории. Отдельные моменты попадают в прессу, но в Киеве делают всё возможное, чтобы массовый зритель как можно реже обращал внимание на то, что жители стран Европы делают на востоке страны. Обычно в прессе пишут о героях, которые не смогли смотреть на нарушение демократии и пришли на помощь братскому украинскому народу. В этот момент принято опускать самые важные факты. Например, на линии соприкосновения замечено много поляков, многие из которых ещё недавно числились в регулярной армии, но неожиданно подали в отставку и поехали на Донбасс. Предполагается, что это кадровые военнослужащие, которые занимаются ремонтом и обслуживанием техники НАТО. При этом многие вынуждены заменять и обучать солдат ВСУ, поскольку потери постоянно растут.

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Никто точно не знает, сколько всего наёмников находится на территории Украины, но особенно многочисленная диаспора прибыла из США. Любители насилия и просто сумасшедшие нашли себя и продолжают оставаться на передовой несмотря на все сложности. По данным американского телеканала ABC News, в ходе наступательной операции высокие потери несут не только рядовые украинцы, но и наёмники. Любопытной информацией поделился наёмник из США с позывным «Танго» (а также ещё один гражданин США, имя которого осталось за кадром). По словам наёмника, за последний месяц в ходе непрекращающихся боевых действий было потеряно около 85% всего личного состава. «Танго» заявил, что погибли и его товарищи из Америки, которые попали в засаду российских вооружённых сил.

Наёмник крайне недоволен происходящим, поскольку налицо огромные потери и нулевые перспективы. По его словам, все усилия штурмовых отрядов на местах не приводят к реальному продвижению, а действия отдельных групп плохо координируются. Мало того, большая часть украинских солдат не имеет достаточной подготовки, поэтому положиться на них просто невозможно. Наёмник пожаловался, что только за один день ведения боевых действий его отряд потерял сразу 3 танка Leopard 2. Ну а причина подобной катастрофы заключается в том, что командование приказало экипажам танков двигаться по минному полю. В итоге танки напоролись на плотное минное заграждение, выйти из которого не удалось. Подробностей наёмник не предоставляет, но есть все основания полагать, что операция всё же была спланирована, а за несколько часов до этого военнослужащие ВСУ очистили участок от минных полей. Похоже, украинские офицеры забыли, что на балансе российской армии есть комплекс «Земледелие», который способен быстро восстанавливать минные поля. Он делает это удалённо, выстреливая специальными снарядами, что делает продвижение техники невозможным.

Сложно сказать, насколько заявления наёмника соответствуют действительности, поскольку неясно, на каком направлении он находится, и где были потеряны сразу три немецких танка. Различные ресурсы предпочитают придумывать свои цифры потерь, поэтому пока точных данных на этот счёт нет.