Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Американский наёмник: за сутки мы потеряли сразу 3 танка Leopard 2, а за месяц – 85% личного состава
Наёмник из США с позывным "Танго" пожаловался на высокие потери и некомпетентность командования ВСУ

реклама

Украинское командование тщательно скрывает факты нахождения наёмников из стран НАТО на своей территории. Отдельные моменты попадают в прессу, но в Киеве делают всё возможное, чтобы массовый зритель как можно реже обращал внимание на то, что жители стран Европы делают на востоке страны. Обычно в прессе пишут о героях, которые не смогли смотреть на нарушение демократии и пришли на помощь братскому украинскому народу. В этот момент принято опускать самые важные факты. Например, на линии соприкосновения замечено много поляков, многие из которых ещё недавно числились в регулярной армии, но неожиданно подали в отставку и поехали на Донбасс. Предполагается, что это кадровые военнослужащие, которые занимаются ремонтом и обслуживанием техники НАТО. При этом многие вынуждены заменять и обучать солдат ВСУ, поскольку потери постоянно растут. 

реклама

Никто точно не знает, сколько всего наёмников находится на территории Украины, но особенно многочисленная диаспора прибыла из США. Любители насилия и просто сумасшедшие нашли себя и продолжают оставаться на передовой несмотря на все сложности. По данным американского телеканала ABC News, в ходе наступательной операции высокие потери несут не только рядовые украинцы, но и наёмники. Любопытной информацией поделился наёмник из США с позывным «Танго» (а также ещё один гражданин США, имя которого осталось за кадром). По словам наёмника, за последний месяц в ходе непрекращающихся боевых действий было потеряно около 85% всего личного состава. «Танго» заявил, что погибли и его товарищи из Америки, которые попали в засаду российских вооружённых сил.

Наёмник крайне недоволен происходящим, поскольку налицо огромные потери и нулевые перспективы. По его словам, все усилия штурмовых отрядов на местах не приводят к реальному продвижению, а действия отдельных групп плохо координируются. Мало того, большая часть украинских солдат не имеет достаточной подготовки, поэтому положиться на них просто невозможно. Наёмник пожаловался, что только за один день ведения боевых действий его отряд потерял сразу 3 танка Leopard 2. Ну а причина подобной катастрофы заключается в том, что командование приказало экипажам танков двигаться по минному полю. В итоге танки напоролись на плотное минное заграждение, выйти из которого не удалось. Подробностей наёмник не предоставляет, но есть все основания полагать, что операция всё же была спланирована, а за несколько часов до этого военнослужащие ВСУ очистили участок от минных полей. Похоже, украинские офицеры забыли, что на балансе российской армии есть комплекс «Земледелие», который способен быстро восстанавливать минные поля. Он делает это удалённо, выстреливая специальными снарядами, что делает продвижение техники невозможным. 

Сложно сказать, насколько заявления наёмника соответствуют действительности, поскольку неясно, на каком направлении он находится, и где были потеряны сразу три немецких танка. Различные ресурсы предпочитают придумывать свои цифры потерь, поэтому пока точных данных на этот счёт нет. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сво #всу #армия
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Forbes: ВСУ просчитались, пустив танки M-55C к западу от Кременной в оборонительные бои
Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли потребности ВСУ — нужны ПВО и РЭБ
Спикер ВВС Украины: Мы не получим F-16 в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
26
62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
8
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
6
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
12
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
8
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
+
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
1
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
48
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
11
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
3
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
5
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
+
Новый трейлер Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет представлен на церемонии открытия gamescom 2023
+
19Fortyfive: чтобы сохранить территории, власти Киева должны заморозить конфликт
+

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
22
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
60
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
29
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами
+
Ударные беспилотники Valkyrie с ИИ помогут США победить Китай в схватке за Тайвань
4
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1

Сейчас обсуждают

kurar73
21:00
если возьмете i5 вместо i3, протянете на 5 лет дольше)
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
Попов Антон
20:59
Не беда, у меня лицензионная версия
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Tin Terner
20:54
в феврале купил 4080 за 92тр. сейчас она 128тр. ДЕШЕВЕЕЕТ!!!
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
Novichok777
20:52
Если бы это относилось к России. А то цена на карточки, как и цена на бензин. Нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин дорожает.
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
3JIbIDEHb
20:48
Ресурс движко у самолетов с этими самыми тьмами шторма, не бесконечен. Месяцок так полетают и отлетаются.
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
Truth Seeker
20:47
Только недавно была новость, что ПВО Украины уничтожено, в очередной раз https://overclockers.ru/blog/amv212/show/104075/vooruzhennye-sily-rossii-sterli-v-poroshok-ukrainskuju-protivovozdushnuju-oboro...
Новый графический драйвер Intel для Arc A750 демонстрирует улучшение на 19% в играх DX11
Вадим Кудрявцев
20:46
именно так.первый на fm1 с интегрированной графикой появился amd.И fm1 более 11 лет позже k6 был выпущен.14 лет между ними
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
Имя
20:45
заходят иностранные слова, для тех кому кажутся умными или кому шифрованы они так что те ищут понятие вместо или попутно перевод одним словом по котором они приблизительно зная свой язык определят кор...
Что такое эволюция простыми словами
Имя
20:45
en.wiktionary.org/wiki/evolution#Etymology Borrowed from Latin ēvolūtiō, ēvolūtiōnis (“the act of unrolling, unfolding or opening (of a book)”), from ēvolūtus, perfect passive participle of ēvolvō (“u...
Что такое эволюция простыми словами
Truth Seeker
20:44
Санкции нам на пользу (с)
В России поднялись цены почти на все автомобили Lada
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем