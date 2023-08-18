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Армия РФ в СВО получит малозаметный ударный дрон «Сюрприз» с двумя 82-мм минами на борту
Массовое производство запланировано на начало 2024 года

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Не секрет, что одними из самых эффективных средств в рамках СВО признаны беспилотники. Российская армия активно применяет разведывательные дроны, позволяющие видеть передвижения противника с большого расстояния. Подобные устройства оснащены продвинутыми камерами наблюдения, что даёт полноценную тактическую картину и позволяет не рисковать жизнями людей для разведки. Также широко применяются дроны-камикадзе, которые поражают цели за линией соприкосновения и способны уничтожать даже танки западного производства. Но особый интерес вызывают универсальные беспилотники. Такие устройства могут использоваться как для охоты на танки и бронемашины противника, так и выполнять задачи ударных дронов. Как стало известно, уже вскоре российская армия получит перспективный БПЛА под названием «Сюрприз».

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По данным российских СМИ, сухопутные войска Вооружённых Сил России планируют внедрить в свой арсенал новый беспилотник уже в следующем году. Этот дрон будет способен переносить две миниатюрные мины калибра 82-мм. Беспилотник разрабатывается по запросу военных, с учётом опыта реальных боевых действий и требований современных реалий. Интересными подробностями поделился глава московского представительства компании «Робоавиа» Валентин Киселёв. По его словам, дрон изготовлен из карбона и пластика, что делает его практически невидимым для радаров. Электрический двигатель и специальные пропеллеры обеспечивают бесшумный полет, а возможность работать на высоте 400 метров делает его сложной целью для фиксации без активного использования оптических устройств. Именно поэтому было придумано название «Сюрприз», ведь мины прилетают на позиции противника буквально из неоткуда. 

Конструкция беспилотника выполнена в виде квадрокоптера, вес составляет 24 килограмма, а сам он в собранном виде может переноситься в рюкзаке. Максимальная грузоподъёмность составляет 7 килограмм, а рабочая дальность действия «Сюрприза» с полной нагрузкой достигает 10 километров. Но это только в случае, если после сброса мин аппарат развернётся и благополучно отправится на базу. Если поставлена более сложная задача, а сам дрон используется как барражирующий боеприпас, то дальность его действия увеличивается до 20 километров. В настоящее время беспилотник проходит испытания, которые планируется завершить к концу текущего года. Начало массового производства с поставками в войска запланировано на начало 2024 года. Киселёв отмечает, что «Сюрприз» обладает внушительной боевой частью в виде двух мин калибра 82-мм, что позволяет ему наносить быстрые удары как по технике противника, так и по живой силе. Беспилотник станет незаменимым помощником в рамках штурма опорных пунктов. Несколько таких устройств могут парализовать оборону противника, что позволит российским солдатам подойти вплотную к окопам и взять их с минимальными потерями. 

Отдельно отмечается, что беспилотник специально разрабатывается для нужд Сухопутных войск. Управлять им крайне просто, ведь для этого предусмотрено сразу несколько способов. Например, при помощи наземной станции слежения, или с помощью обычного джойстика. «Сюрприз» оборудован камерой, тепловизором и системой коррекции броска боеприпаса, что повышает точность попадания по заданной цели. 

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#сво #военные технологии #беспилотники
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