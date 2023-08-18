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Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
Машины находилась на линии соприкосновения рядом с Арёмовском

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Время от времени в прессу попадают курьёзные истории, происходящие в рамках СВО. Что-то вызывает улыбку, тогда как есть свидетельства героизма российских солдат. Со временем об этом напишут в учебниках и художественной литературе, ну а режиссёры снимут фильмы, рассказывая о подвигах былых лет новому поколению зрителей. Сами де участники боевых действий, которые становятся невольными героями тех или иных событий, считают собственные действия работой, которую кроме них никто не будет выполнять. Например, ранее в прессе писали о российском танке, который в первые дни наступательной операции ВСУ вышел в одиночку против колонны из 8 единиц бронированной техники в сопровождении 2 танков. В итоге именно российский экипаж вышел из боя победителем, ну а сегодня у нас менее результативная, но от этого не менее героическая история. 

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Несколько дней назад в ходе боевого вылета российский вертолёт Ми-28 вынужден был совершить аварийную посадку вблизи линии соприкосновения из-за повреждения одной из лопастей винта. Инцидент произошёл недалеко от Артёмовска, где уже больше полугода ведутся ожесточённые бои. Чтобы не допустить захвата вертолёта противником и восстановить его работоспособность, на место был отправлен технический экипаж и группа спасателей. Первыми на место прибыли спасатели, которые обеспечили охрану вертолёта и области посадки, пока специалисты с необходимыми комплектующими не провели полевой ремонт Ми-28. Замена повреждённой лопасти в условиях боевой зоны без специализированной техники заняла всего 30 минут. После этого восстановленный вертолёт был возвращён на базу своим ходом.

Присутствовавшие на месте бойцы пишут, что охраняли вертолёт в непосредственной близости от линии боевых действий. Не успел расчёт приступить к своим задачам, как прибыл вертолёт Ми-8 с необходимыми запчастями и специалистами для ремонта. Подвезти громоздкое оборудование не было возможности, поэтому ремонт делался буквально в ручном режиме. Один из присутствовавших на месте операции инженеров Вооружённых Сил России с позывным «Радист» отметил, что обычно на ремонт одной лопасти уходит около двух часов, но благодаря слаженной работе команде удалось сократить время в четыре раза. По его словам, инженеров подняли в пять утра, а времени на подготовку не было. Все присутствующие были профессионалами и точно знали, что делать. После возвращения на базу вертолёт получил дополнительное техническое обслуживание, а в настоящее время снова принимает участии в выполнении задач в рамках специальной военной операции. 

Неясно, заметили ли бойцы ВСУ вынужденного приземления российского вертолёта. Даже если украинские солдаты и стали свидетелями происходящего, то в данном районе артиллерия не работала, что позволило быстро устранить поломку и вернуться на базу. 

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#авиация #истории #вертолёты
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