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Шойгу: у России достаточно кассетных боеприпасов, но решение об их применении в СВО пока не принято
В США предлагают передать Украине кассетные снаряды для РСЗО HIMARS

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Несколько дней назад американский офицер, который ранее по непонятной причине служил на должности советника главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, предложил США начать поставки кассетных боеприпасов для ракетных систем стратегического назначения HIMARS. По мнению Дэна Райса, передача до двух тысяч таких кассетных боеприпасов приведёт к быстрому завершению конфликта в пользу Украины, поскольку подобные снаряды обладают огромным поражающим эффектом и имеют высокий потенциал. Райс настаивает, что Германия обладает значительными запасами подобных снарядов, которые вместо утилизации, должны быть переданы украинским вооружённым силам. Аналогичное мнение высказал академик университета Дж. Хопкинса, Элиот А. Коэн. Он уверен в том, что кассетные боеприпасы могут стать эффективным инструментом для Украины, но подчёркивает, что применение таких средств должно сопровождаться тщательной оценкой рисков в аспекте дополнительных жертв среди мирного населения. 

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Райс пишет, что кассетные боеприпасы для РСЗО HIMARS позволят ВСУ в буквальном смысле накрывать огненным дождём оборонительные позиции России и наносить существенные удары по технике и живой силе. Стоит помнить, что ранее США уже передали украинской армии кассетные боеприпасы, но результаты пока отсутствуют, поскольку существенных продвижений ВСУ нет. На этом фоне ряд любопытных комментариев сделал глава Минобороны РФ. По словам Сергея Шойгу, Россия воздерживается от использования кассетных боеприпасов исключительно по гуманитарным причинам. Шойгу подчёркивает, что не исключает применение кассетных боеприпасов в будущем. По его словам, у России таких снарядов достаточно, а значит в ответ на более агрессивные шаги со стороны Украины может быть принято соответствующее решение и со стороны Минобороны РФ. 

Шойгу рассказал о негативных последствиях применения кассетных боеприпасов и напомнил, что ранее в США неоднократно критиковали использование такого типа оружия. Госсекретарь и вовсе называла подобные действия военным преступлением, ну а сегодня в Вашингтоне стараются делать вид, что не помнят свои же заявления, продолжая использовать такие боеприпасы в Украине. При этом особое удивление вызывает реакция гуманитарных и правозащитных организаций, которые никак не реагируют на то, что в Европе снова применяются кассетные снаряды. Отметим, что российские военкоры регулярно пишут о прилётах кассетных боеприпасов по Донецку, что только увеличивает число погибших среди гражданского населения. 

Эксперты напоминают, что главная опасность кассетных боеприпасов заключается в особенности их применения. Так, когда в 10 метрах от людей падает обычный снаряд, то шанс выжить остаётся высоким. В то же время кассетные снаряды разрываются в воздухе и поражают объекты тысячами боевых частей, каждая их которых способна взрываться и несёт вторичные последствия как для живой силы противника, так и для мирных жителей. Дело в том, что значительная часть таких взрывоопасных осколков остаётся лежать в траве и с годами проникает под землю. Такая местность на десятилетия становится опасной для сельского хозяйства и не подходит для пикников и походов. Особенно сложно дела обстоят в лесах, где обнаружить и уничтожить все снаряды физически невозможно. Таким образом минные жители будут гибнуть на этой территории спустя многие десятилетия, а найти виновных окажется невозможно.

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#сво #политика #всу #кассетные снаряды
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