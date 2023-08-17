Список не окончательный и будет регулярно пополняться

Большая часть пользователей никогда не задумывается о безопасности собственных смартфонов. Может показаться, что этой задачей должны заниматься производители, которым мы с вами платим деньги, но в реальности компании не всегда могут и хотят отвечать за свои продукты. Например, все смартфоны под операционной системой Android позволяют вам на свой страх и риск установить программное обеспечение из неофициальных магазинов. Далеко не всем пользователям такая процедура знакома, но иногда просто хочется скачать взломанную версию игры. А бывает и так, что вам требуется утилита, которая исчезла из официального магазина, ну а российские пользователи уже привыкли скачивать официальные приложения банков, заблокированные по решению американских властей. На самом деле это далеко не все случаи, но нам это не так важно, ведь вредоносные объекты есть даже в официальных магазинах приложений.

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Ну а в итоге вы попадаете на неизвестный сайт, создатели которого перепаковывают ПО и встраивают туда вирусы. Вредоносные утилиты следят за вашей перепиской, медленно, но очень уверенно опустошая личный карточный счёт или просто показывая рекламу. Всё это приносит хакерам деньги, но негативно сказывается на удобстве пользования мобильным телефоном. И это не говоря о потерях, ведь иногда мошенники могут снять с вашего счёта все деньги, или просто подсунуть вам майнер, который месяцами будет замедлять работу устройства, превратив его в черепаху. Словом, многое зависит от пользователя, ну а производители регулярно выпускают операционные системы и обновления безопасности. Поскольку Xiaomi считается одной из наиболее популярных компаний, то поговорим именно о продукции этого производителя из Поднебесной.

Итак, в декабре стартуют продажи нового флагмана Mi 14. Останавливаться на возможностях аппарата мы не будем, ведь ничего прорывного там не будет. Впрочем, никаких сюрпризов не принесёт и прошивка MIUI 15, но в данном случае она важна лишь потому, что гарантирует получение обновлений безопасности. Как мы уже писали выше, это не гарантирует полной надёжности, но позволяет не опасаться дыр в безопасности, которые хакеры используют для удалённого проникновения в ваш аппарат. Повторимся, значительных прорывов в MIUI 15 не будет, а инсайдеры пишут о поддержке изображений Ultra HDR, что в некоторой степени может привести к улучшению качества фотографий. Заявлена поддержка 10-битного HDR на Android 14, а счёт обновлённого дизайна дизайн Material You оболочка станет не только более гибкой, но и привлекательной. Есть и другие фишки, но инсайдеры напоминают, что многие функции окажутся доступны только для китайской версии, тогда как глобальная останется с базовыми возможностями.

Ну и будет нелишним заметить, что тестирование Android 14 на MIUI идёт, но темпы оставляют желать лучшего. При этом инсайдеры уже опубликовали предварительный список мобильных телефонов, которые с высокой вероятностью получат прошивку MIUI 15 в 2024 году. Именно в 2024, поскольку рассылка начнётся зимой, а массовый пользователи прикоснутся к обновлению не раньше весны. Такие выводы делаются исходя из опыта, поскольку именно так китайская компания поступает уже много лет. Как видите, всего в число актуальных попало 66 гаджетов, из которых несколько планшетов, которые Xiaomi любит указывать в общем списке. Перечень неполный, поскольку в ближайшее время выйдет множество новых телефонов. А вот владельцам старых мобильников надеяться не на что. Если вы не нашли свой аппарат в списке, то можете не рассчитывать на получение MIUI 15. На этот раз из перечня актуальных удалены флагманы серии Mi 10, вся серия Redmi Note 9 и Redmi Note 10, а также многие бюдежтники линейки Redmi. Если вы только присматриваетесь к смартфонам Xiaomi, то стоит обращать внимание на самые новые серии. Например, покупать Redmi Note 11 уже не стоит, поскольку срок поддержки окажется равен всего 1 году. Уж лучше переплатить немного, но выбрать серию Redmi Note 12.

Redmi 11 Prime 5G Xiaomi Mi 12X Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 Redmi 10 5G POCO F4 Redmi K40S Xiaomi Civi 1S POCO M4 Pro 5G Redmi Note 12 Turbo Edition POCO M5 Redmi 12C Redmi Pad POCO M5s Xiaomi Mi 13 Ultra Xiaomi Mi 13 Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition Redmi Note 12 Discovery Edition Xiaomi Mi 11 Lite 5G Redmi Note 11T Pro Xiaomi Mi 12 Pro POCO F5 Pro 5G Xiaomi Mi 12S Ultra Redmi K60E Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 12T Pro Xiaomi Mi 11 Pro Redmi Note 12 5G Xiaomi Mi 12T POCO X5 Pro 5G Xiaomi Mi 12 Lite Xiaomi Mi 11T Redmi K60 Redmi Redmi K50 Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Redmi K60 Pro Redmi Note 11T Pro Plus POCO M4 5G Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi MIX FOLD 2 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi Pad 6 Xiaomi Mi 12S Pro Xiaomi Mi 12 Xiaomi Mi MIX 4 Redmi K50i Redmi K50 Ultra Xiaomi MIX FOLD Redmi Note 12S Xiaomi Mi 13 Pro Redmi Note 11R Redmi 11 Prime Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 12S POCO F5 Xiaomi Civi 2 POCO X5 5G Redmi Note 12 Speed Xiaomi Mi 11T Pro Redmi K50 Gaming, Redmi K50 Pro Xiaomi Mi 6 Pro Xiaomi Mi 13 Lite Xiaomi MIX FOLD 3 Redmi Note 12 4G POCO X4 GT Redmi Note 12 Pro Plus 5G