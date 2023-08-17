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Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
Список не окончательный и будет регулярно пополняться

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Большая часть пользователей никогда не задумывается о безопасности собственных смартфонов. Может показаться, что этой задачей должны заниматься производители, которым мы с вами платим деньги, но в реальности компании не всегда могут и хотят отвечать за свои продукты. Например, все смартфоны под операционной системой Android позволяют вам на свой страх и риск установить программное обеспечение из неофициальных магазинов. Далеко не всем пользователям такая процедура знакома, но иногда просто хочется скачать взломанную версию игры. А бывает и так, что вам требуется утилита, которая исчезла из официального магазина, ну а российские пользователи уже привыкли скачивать официальные приложения банков, заблокированные по решению американских властей. На самом деле это далеко не все случаи, но нам это не так важно, ведь вредоносные объекты есть даже в официальных магазинах приложений. 

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Ну а в итоге вы попадаете на неизвестный сайт, создатели которого перепаковывают ПО и встраивают туда вирусы. Вредоносные утилиты следят за вашей перепиской, медленно, но очень уверенно опустошая личный карточный счёт или просто показывая рекламу. Всё это приносит хакерам деньги, но негативно сказывается на удобстве пользования мобильным телефоном. И это не говоря о потерях, ведь иногда мошенники могут снять с вашего счёта все деньги, или просто подсунуть вам майнер, который месяцами будет замедлять работу устройства, превратив его в черепаху. Словом, многое зависит от пользователя, ну а производители регулярно выпускают операционные системы и обновления безопасности. Поскольку Xiaomi считается одной из наиболее популярных компаний, то поговорим именно о продукции этого производителя из Поднебесной. 

Итак, в декабре стартуют продажи нового флагмана Mi 14. Останавливаться на возможностях аппарата мы не будем, ведь ничего прорывного там не будет. Впрочем, никаких сюрпризов не принесёт и прошивка MIUI 15, но в данном случае она важна лишь потому, что гарантирует получение обновлений безопасности. Как мы уже писали выше, это не гарантирует полной надёжности, но позволяет не опасаться дыр в безопасности, которые хакеры используют для удалённого проникновения в ваш аппарат. Повторимся, значительных прорывов в MIUI 15 не будет, а инсайдеры пишут о поддержке изображений Ultra HDR, что в некоторой степени может привести к улучшению качества фотографий. Заявлена поддержка 10-битного HDR на Android 14, а счёт обновлённого дизайна дизайн Material You оболочка станет не только более гибкой, но и привлекательной. Есть и другие фишки, но инсайдеры напоминают, что многие функции окажутся доступны только для китайской версии, тогда как глобальная останется с базовыми возможностями. 

Ну и будет нелишним заметить, что тестирование Android 14 на MIUI идёт, но темпы оставляют желать лучшего. При этом инсайдеры уже опубликовали предварительный список мобильных телефонов, которые с высокой вероятностью получат прошивку MIUI 15 в 2024 году. Именно в 2024, поскольку рассылка начнётся зимой, а массовый пользователи прикоснутся к обновлению не раньше весны. Такие выводы делаются исходя из опыта, поскольку именно так китайская компания поступает уже много лет. Как видите, всего в число актуальных попало 66 гаджетов, из которых несколько планшетов, которые Xiaomi любит указывать в общем списке. Перечень неполный, поскольку в ближайшее время выйдет множество новых телефонов. А вот владельцам старых мобильников надеяться не на что. Если вы не нашли свой аппарат в списке, то можете не рассчитывать на получение MIUI 15. На этот раз из перечня актуальных удалены флагманы серии Mi 10, вся серия Redmi Note 9 и Redmi Note 10, а также многие бюдежтники линейки Redmi. Если вы только присматриваетесь к смартфонам Xiaomi, то стоит обращать внимание на самые новые серии. Например, покупать Redmi Note 11 уже не стоит, поскольку срок поддержки окажется равен всего 1 году. Уж лучше переплатить немного, но выбрать серию Redmi Note 12. 

  1. Redmi 11 Prime 5G
  2. Xiaomi Mi 12X
  3. Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4
  4. Redmi 10 5G
  5. POCO F4
  6. Redmi K40S
  7. Xiaomi Civi 1S
  8. POCO M4 Pro 5G
  9. Redmi Note 12 Turbo Edition
  10. POCO M5
  11. Redmi 12C
  12. Redmi Pad
  13. POCO M5s
  14. Xiaomi Mi 13 Ultra
  15. Xiaomi Mi 13
  16. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  17. Redmi Note 12 Discovery Edition
  18. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  19. Redmi Note 11T Pro
  20. Xiaomi Mi 12 Pro
  21. POCO F5 Pro 5G
  22. Xiaomi Mi 12S Ultra
  23. Redmi K60E
  24. Xiaomi Mi 11
  25. Xiaomi Mi 12T Pro
  26. Xiaomi Mi 11 Pro
  27. Redmi Note 12 5G
  28. Xiaomi Mi 12T
  29. POCO X5 Pro 5G
  30. Xiaomi Mi 12 Lite
  31. Xiaomi Mi 11T
  32. Redmi K60
  33. Redmi Redmi K50
  34. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  35. Redmi K60 Pro
  36. Redmi Note 11T Pro Plus
  37. POCO M4 5G
  38. Redmi Note 12 Pro 5G
  39. Xiaomi MIX FOLD 2
  40. Xiaomi Mi 11 Ultra
  41. Xiaomi Mi Pad 6
  42. Xiaomi Mi 12S Pro
  43. Xiaomi Mi 12
  44. Xiaomi Mi MIX 4
  45. Redmi K50i
  46. Redmi K50 Ultra
  47. Xiaomi MIX FOLD
  48. Redmi Note 12S
  49. Xiaomi Mi 13 Pro
  50. Redmi Note 11R
  51. Redmi 11 Prime
  52. Xiaomi Mi 11 LE
  53. Xiaomi Mi 12S
  54. POCO F5
  55. Xiaomi Civi 2
  56. POCO X5 5G
  57. Redmi Note 12 Speed
  58. Xiaomi Mi 11T Pro
  59. Redmi K50 Gaming,
  60. Redmi K50 Pro
  61. Xiaomi Mi 6 Pro
  62. Xiaomi Mi 13 Lite
  63. Xiaomi MIX FOLD 3
  64. Redmi Note 12 4G
  65. POCO X4 GT
  66. Redmi Note 12 Pro Plus 5G
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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