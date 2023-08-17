Партнеры говорят о хронических неплатежах

Российские власти постоянно рассказывают о том, как страна в сжатые сроки увеличила производство оружия и техники. Министр обороны приводит довольно любопытные цифры, а по некоторым направлениям рост достигает 10-кратных значений. Может показаться, что всё идёт прекрасно, но есть и неприятные страницы, а разбираться в происходящем будут юристы и судьи. Как стало известно, 15 августа российская компания, специализирующаяся на поставках комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, заявила о планах подачи судебного иска о банкротстве производителя БПЛА «Кронштадт». Информация об этом появилась на сайте «Федресурс» (Единый реестр юридически значимых данных о деятельности компаний), где компания «Турбоджет микро» опубликовала соответствующее сообщение.

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По словам генерального директора»Турбоджет микро» Никиты Бурдюга, «Кронштадт» задолжал компании более 4 миллионов рублей за поставку оборудования для беспилотников. Отмечается, что «Турбоджет микро» начала сотрудничество с «Кронштадтом» в ноябре 2022 года. Согласно предоставленной информации, речь не идёт о постоянном сотрудничестве, а поставщик надеялся на честность партнёра. Судя по всему, «Турбоджет микро» занимается продажей двигателей для дронов, а также поставками запасных частей, красок и многих других компонентов и материалов для производства беспилотных аппаратов. Вообще, это не самая большая проблема «Кронштадта», поскольку за последнее время компания столкнулась с несколькими судебными исками. Начиная с мая 2023 года по настоящее время к компании поступило девять исков на общую сумму 774.4 миллиона рублей. Большая часть кредиторов выставили небольшие суммы (например, иск от «Турбоджет микро» равен 4.7 миллиона рублей).

Изначально судебные разбирательства должны были начаться 30 мая, но в итоге 3 раза переносились и пройдут только в октябре текущего года. Самый крупный иск был подан компанией «Мост» на сумму 716.5 миллиона рублей (специализируется на строительстве мостов, дорог и метрополитена). К сожалению, представители «Кронштадта» отказались комментировать данный иск. Среди истцов присутствуют следующие компании: «Борлас секьюрити системз», Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс», «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» и другие. Как отметил Никита Бурдюг, у «Кронштадта» наблюдается большое количество судебных дел, а сама компания выступает в качестве ответчика в случаях, связанных с неоплатой поставленных товаров. Эта ситуация свидетельствует о финансовых трудностях компании, но точных данных по этому поводу нет, поскольку руководство не даёт комментариев. Согласно официальным данным, «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, программного обеспечения и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности. В ассортименте продукции компании имеются дроны, комплексы аппаратного и программного обеспечения для управления БПЛА, наземные станции управления и другие изделия.

Одним из самых известных продуктов компании является беспилотник «Орион», созданный для решения военных и гражданских задач. В публичном поле информация о владельцах и доходах сильно ограничена. Последние доступные данные по прибыли относятся к 2020 году. Тогда выручка составила 2 миллиарда рублей при чистом убытке в размере 3.6 миллиарда рублей. «Кронштадт групп» изначально входила в состав компании «Транзас», занимавшейся производством технологических решений для морской отрасли. В 2015 году АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4.8 миллиарда рублей. Впоследствии компания сосредоточилась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотных систем. По информации Tadviser, в июле 2021 года АФК «Система» отказалась от контрольного пакета акций «Кронштадта» без предоставления дополнительных деталей о новых владельцах. Известно о том, что производственные мощности разведывательных и ударных беспилотников находятся в городе Дубна. Судя по всему, выпуск дронов поставлен на поток, поскольку производство идёт в три смены. Это значит, что нам остаётся только догадываться, в чём причина неуплаты долгов и грядущего банкротства производителя российских БПЛА.