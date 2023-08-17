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Модифицированная версия «Панцирь-С» сбивает до 100% HIMARS и крайне эффективна против Storm Shadow
При этом стоимость выстрела из российского комплекса крайне мала по сравнению с ценой ракеты

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Многие эксперты полагают, что благодаря проведению СВО российская армия выйдет из конфликта в совершенно новом статусе. Прежде всего реальный опыт боевых действий позволяет изучить новые тактики применения различных типов оружия. Некоторые, ранее считавшиеся эффективными, уже потеряли свою актуальность, тогда как другие решения позволяют проводить наступательные и оборонительные действия даже сегодня. Армия получает больше современного оружия, а военная промышленность заработала в полную силу. Технологии становятся доступны каждому бойцу, а всё это глоток воздуха для армии, которая ещё недавно считалась устаревшей и неэффективной. Нужно понимать, что любые конфликты сопряжены с потерями, но в данном случае речь идёт исключительно о технологической стороне вопроса. 

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Ну а поскольку Украина получила от стран НАТО дальнобойные высокоточные ракетные комплексы, то появилась реальная необходимость решения создавшейся проблемы. Особое беспокойство среди российских экспертов вызывала ракета Storm Shadow (и её аналоги производства США, Франции и Германии), которая обладает низкой заметностью и способна пролететь расстояние до 250 километров. Как оказалось, высокую эффективность в борьбе с подобными ракетами показал зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», о чём и рассказали в пресс-службе корпорации «Ростех». Сообщается, что зенитно-ракетный комплекс претерпел доработки в свете появления в арсенале украинских вооружённых сил франко-британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. Эти улучшения повысили эффективность перехвата не только указанных ракет, но и других сложных целей, применяемых украинской армией. По словам представителей «Ростеха», модифицированный комплекс уже успешно продемонстрировал свою надёжность, обеспечивая защиту войск и критически важных объектов от ракетных ударов.

Напомним, о решении модифицировать «Панцирь-С» с учётом опыта СВО было объявлено в середине текущего года. Модернизация комплекса включала в себя эффективные методы противостояния американским реактивным снарядам системы РСЗО HIMARS. Согласно официальным заявлениям «Ростеха», успешность перехвата реактивных снарядов для американского РСЗО достигает 100%. Представители корпорации объяснили, что зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» был разработан как универсальная система ПВО задолго до специальной военной операции. Несмотря на то, что в него были внедрены алгоритмы для перехвата разнообразных воздушных целей, боевые действия показали необходимость корректировки для повышения эффективности, включая работу с крылатыми ракетами и небольшими беспилотниками.

Отметим, что стоимость одной ракеты «Панцирь-С» намного меньше, чем у более известных С-300. Таким образом удалось не только повысить эффективность противоракетной защиты, но и существенно сэкономить. Ну и для справки один пуск одной ракеты Storm Shadow обходится от 2 до 3 миллионов долларов, что в десятки раз больше, чем стоит один выстрел из «Панцирь-С». 

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#аналитика #сво #военные технологии #военные технологиии #«панцирь-с»
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