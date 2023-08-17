В лучшем случае перед нами не Императрица, а Император

Ещё совсем недавно существовала настоящая конкуренция между командами хакеров, которые взламывали новые компьютерные игры. В какой-то момент череда финансовых вопросов и преследование со стороны властей привело к тому, что почти все хакеры отказались сражаться с Denuvo. Именно в этот момент совершенно из неоткуда появилась EMPRESS. Взломщик называет себя Императрицей, рассказывает о том, что имеет отношение к России. При этом речь именно о женщине, хотя многие эксперты и полагают, что такой ход имеет исключительно маркетинговую составляющую и нацелен на получение денег. Скандалы вокруг хакерши возникают постоянно, а сама она не против привлечь к себе внимание. Ну и нужно отдать EMPRESS должное, ведь сегодня только она способна взламывать последние версии антипиратской защиты.

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На прошлой неделе она пообещала взломать игру Judgment, а спустя пару дней выпустила рабочий способ обхода Denuvo. Как обычно, EMPRESS решила макнуть в грязь лицом группу хакеров Skidrow. Комментарии Императрица оставила в NFO-файле, который шёл вместе с «таблеткой». Хакерша обвинила своих коллег в том, что их утилита для взлома на самом деле содержит упрощённую версию Denuvo. По словам EMPRESS, ребята из Skidrow распространяют дезинформацию о том, что им удалось обойти стандартную защиту. Было бы странно, если бы конкуренты промолчали, а в результате перепалки на свет выплыли довольно интересные детали. Прежде всего представители Skidrow заявили, что под именем Императрицы скрывается совсем не девушка, тогда как обманщик использует женственный образ для сбора пожертвований.

Ну а за таинственной личностью скрывается болгарский хакер, ранее известный как Voksi, который ранее работал в команде CODEX. В конце заявления Skidrow написали, что готовы предоставить доказательства успешного взлома полной версии Denuvo. Но они сделают это только после того, как EMPRESS выпустит видео, в котором она предстанет полностью без одежды и покажет фанатам свои формы (на самом деле в оригинале формулировка звучит немного иначе). Многие читатели перепалки между хакерами отмечают правомерность требований Skidrow, поскольку Императрица не раз делала акцент на неких секретах большого размера груди. Сама EMPRESS не стала совершать никаких камингаутов, но заявила, что продолжит макать Skidrow лицом в грязь. Ну а поскольку никто из противоборствующий сторон даже не удосужился представить доказательства, то пока неясно, на чьей стороне правда, если применительно к хакерам можно вообще говорить такое слово. Кстати, указанный выше хакер Voksi был арестован властями ещё в 2018 году, а после исчез из сети. Всё это не значит, что он не мог продолжить свою работу под другим именем. Ну и совершенно неясно, вышел ли хакер на свободу, или до сих пор продолжает находиться за решёткой.