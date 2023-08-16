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Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Обходные пути есть, но их всё меньше

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Согласно информации StatCounter по состоянию на конец июля 2023 года, 83.16% всех компьютеров в России работали на базе операционной системы производства Microsoft. При этом фрагментация не такая значительная, а большая часть всех клиентов Софтверного гиганта сидят под Windows 10 (76.82%). Оставшиеся работают на базе устаревшей Windows 7 (9.6%) и более новой Windows 11 (9.98%). Ну а аналитики констатируют, что основная часть пользователей (особенно домашние компьютеры) ещё и предпочитает не платить ни рубля, устанавливая пиратские версии. Похоже, уже совсем скоро любителям бесплатного сыра придётся туго.

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Сообщается, что Microsoft разработала инновационный метод противодействия фанатам Весёлого Роджера. По данным Neowin, в антивирусный продукт Defender были внедрены механизмы борьбы с нарушителями активации. После обновления Defender (Защитник Windows в русскоязычное версии операционной системы) пиратская активация слетает, а перед пользователем встаёт нерешаемая проблема. По данным инсайдеров, данное нововведение в первую очередь затрагивает операционную систему Windows 11, являющуюся самой современной в линейке продуктов Microsoft. Там обновление прилетает в автоматическом режиме, тогда как владельцам Windows 10 нужно одобрить установку новых обновлений безопасности для Защитника Windows.

После этого хитроумная программа начнёт копаться в вашей системе и тут же обнаружит и заблокирует инструменты, использующие службу управления ключами AutoKMS для несанкционированной активации операционных систем. Все современные активаторы оперируют через данную службу, которая вполне эффективна (была). Теперь Defender способен блокировать не только инструменты, но и саму службу AutoKMS. Такие изменения могут вызвать недовольство среди пользователей, не желающих приобретать лицензионные версии Windows из-за различных обстоятельств. Это также может привести к ограничению функциональности ОС в случае обнаружения нелегитимной активации, включая потерю возможности настройки интерфейса.

Напомним, Defender интегрирован в Windows 10 и Windows 11, и его нельзя просто так удалить из системы. В сети можно найти инструкции по деактивации Defender, а также сценарии отключения через изменение групповых политик системы. Нужно понимать, что отключение Defender может позволить сохранить работоспособность нелегальной активации, но повлечёт за собой снижение общего уровня безопасности компьютера. Если нет планов переходить на другой антивирус, то эксперты предлагают более простой способ решения проблемы, состоящий в отключении автоматического обновления операционной системы. Особенно стоит обратить внимание на пакет 1.395.318.0, который включает в себя это невесёлое нововведение. Кстати, отключение обновлений в Windows 11 и Windows 10 – это не так просто, как может показаться. Понадобятся специализированные скрипты или программное обеспечение, так как этот механизм заблокирован в самих системах, в отличие от Windows 7. Что любопытно, из-за политики Microsoft, легального способа покупки лицензионной операционной системы без активации обхода блокировок в России не существует. Получается, что первыми пострадают обычные пользователи, которые плохо разбираются в компьютерах.

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#microsoft #windows
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