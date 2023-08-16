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Решение ВСУ вернуть Бахмут оказалось неверным, а уже скоро армия РФ пойдёт в наступление
Бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии рассказал о причинах провала наступательной операции ВСУ

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Масштабное контрнаступление украинской армии длится уже два с половиной месяца, но результаты его признаны неубедительными, поскольку Киев не смог достичь поставленных целей и откровенно топчется на месте. Американские власти явно раздражены, но командование ВСУ находится в ещё более сложном положении, поскольку отсутствие побед сказывается на поставках вооружения и финансировании. Ещё совсем недавно западные эксперты склонялись к мнению, что армия РФ будет отброшена благодаря техническому превосходству оружия НАТО, а Украина без труда вернёт себе Крым и выход к Азовскому морю. Сегодня оптимизма у этих ребят поубавилось, а недавно бывший руководитель Генерального штаба сухопутных войск Чехии рассказал о причинах провала ВСУ изданию CZDefence. По мнению генерала, прежде всего следует обратить внимание на систематическую недооценку возможностей России, поскольку многие европейские лидеры были не готовы смотреть на вещи трезво. 

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По мнению высокопоставленного генерала, ключевой причиной неудачи оказалась длительная подготовка к операции. За это время Вооружённые Силы России смогли построить крепкую систему обороны и заминировать обширные территории. При этом, следует заметить, что подготовка не оставалась без внимания со стороны разведывательных служб НАТО. Тем не менее даже наличие минных полей недостаточно, чтобы оправдать неудачи ВСУ. Генерал высказывает мнение, что сложности операции вызваны также неверными подсчётами реальных возможностей России. Ещё одна стратегическая ошибка заключалась в том, что украинское командование разделило свои силы не несколько направлений. Например, настойчивые попытки взять в клещи Бахмут привели к огромным потерям. Опорные пункты на подходах к городу так и не перешли под контроль ВСУ, ну а так называемый отвлекающий манёвр оказался ловушкой для Украины. 

Генерал констатирует, что техника стран НАТО не является универсальной, приводя примеры того, как некоторые танки (например, Leopard 2 и Challenger) могут столкнуться с проблемами на местности из-за своей массы. Аналитик отмечает, что большой проблемой для украинской армии стало полное доминирование России в воздухе. Даже техника, считавшаяся неэффективной, теперь используется успешно, включая вертолёты Ка-52, которые способны поражать немецкие танки на большом расстоянии при помощи управляемых ракет. Это создаёт дополнительные трудности для украинских войск, но есть и другие проблемы. Например, за время СВО русские войска усовершенствовали свои методы ведения боевых действий, успешно применяя новые технологии и средства радиоэлектронной борьбы на поле боя.

Не меньше вопросов вызывает советская концепция ведения боевых действий, которую до сих пор использует командование в Киеве в качестве основной. Генерал утверждает, что страны НАТО уже успели извлечь уроки из последних конфликтов и перешли к использованию более манёвренных войсковых структур, что сказалось на уменьшении численности тяжёлой техники, включая танки. В то же время Россия продолжает придерживаться массированного использования танков и даже формирует танковые армии. Ну а вместо того, чтобы противостоять такой концепции, украинские вооружённые силы адаптировались к ней. Это позволило России навязать свою модель ведения боевых действий. Только небольшая часть украинских командиров, прошедших обучение на Западе, способна осуществлять манёвренные действия с высокой эффективностью. 

Генерал констатирует, что для изменения положения в свою пользу командованию ВСУ требуется новый подход, включающий использование манёвренных групп и авиадесанта. Попытки сконцентрировать большое количество танков на передовой с целью нанесения мощного удара, не привели к ожидаемым результатам. Российские беспилотники плотно контролируют территорию, поэтому подобные манёвры не остаются незамеченными. В результате армия РФ успевает подготовиться к отражению удара, часто срывая наступательные планы при помощи авиации и артиллерии ещё до их начала. Генерал полагает, что дальнейший ход наступления ВСУ будет зависеть от того, сколько оружия и военнослужащих удастся сосредоточить на определённом участке. Проще говоря, речь идёт о численном превосходстве, а сам генерал пишет, что Украине потребуется бросить в атаку примерно 6-8 бригад, 500-600 танков и боевых машин пехоты. Всё это приведёт к огромным потерям, а сегодня Киев не готов перейти к решительной атаке, бросив в бой свои резервы. Генерал полагает, что времени у ВСУ остаётся мало. Если в ближайшие недели не случится никакого прорыва, то стоит ожидать наступления уже со стороны России. Ну а точку в конфликте поставит крупное сражение, которое состоится в 2024 году. К сожалению, аналитик не стал так глубоко копать по срокам. 

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#аналитика #сво #всу
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