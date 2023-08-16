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Минобороны РФ хочет убрать ЧВК «Вагнер» из Африки, включая Мали, Буркина-Фасо и другие страны
Представители ЧВК "Вагнер" сообщают, что власти Буркина-Фасо получили ультиматум от Минобороны РФ

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Очевидно, что власти не любят, когда их критикуют. Любой человек может ошибаться, но когда вы директор компании и отвечаете за своих сотрудников, то каждая ваша ошибка может привести к потере рабочих мест и убыткам для предприятия. Что до властей, то там предпочитают свои промахи не замечать, ну а критика строго прописана в законодательстве и не должна выходить за определённые рамки. Отметим, что это нормальная практика, которая работает в большинстве стран, так или иначе причисляющих себя к демократическим. И всё же, иногда решения руководства вызывают больше вопросов, чем дают ответов. 

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Например, ещё недавно в СВО находилось около 30-40 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Такую силу можно было направить на любе сложное направление, получив значительное преимущество в живой силе. При этом «музыканты» ещё и имеют высокий уровень подготовки, а значит были способны решать самые сложные задачи. А между тем часть бойцов уехала в Беларусь, тогда как другая благополучно сидит дома. Похоже, в Минобороны имеют достаточно резервов и не нуждаются в услугах «вагнеровцев» в СВО. И всё же, у Пригожина оставалась Африка, где его усилиями проводились достаточно любопытные процессы, о которых все наши читатели прекрасно осведомлены. Принятые решения не откатить, поэтому оставалось только ждать разрядки. Похоже, в Минобороны РФ всё ещё хотят крови Пригожина, поскольку готовы идти на самые безрассудные шаги. 

Сегодня в официальной группе ЧВК «Вагнер» сообщили о том, что российское силовое ведомство оказывает давление на партнёров. В некоторых случаях звучат просто предложения, тогда как в других – открытые ультиматумы. В Минобороны РФ настаивают на том, что союзники должны отказываться от сотрудничества с «вагнеровцами» в любом виде. В случае, если требования не будут выполнены, то Минобороны РФ угрожает полной приостановкой военно-технического сотрудничества и прекращением поддержки на международной арене, включая Организацию Объединённых Наций. Достоверно известно о том, что власти Буркина-Фасо получили прямой ультиматум, о чём и сообщили самому Пригожину. Напомним, правительство этой страны обратилось за помощью к российской частной военной компании в январе 2022 года после отмены договорённостей о присутствии французских вооружённых сил. «Вагнеровцы» сумели достичь значительных успехов в обеспечении безопасности в Буркина-Фасо и завоевали доверие местных жителей. Теперь ультимативное требование от Минобороны России ставит эту страну в очень сложное положение. При этом в Минобороны РФ обещают прислать собственные силы для поддержания порядка. 

Нет никаких сомнений, что российские власти хотят ограничить присутствие ЧВК «Вагнер» на международном рынке, вот только есть все основания полагать, что подобные действия крайне опасны. В настоящее время в Африке назревает череда конфликтов. Если на месте не будет «Вагреровцев», то Франция захватит Нигер, а в будущем может спровоцировать смену власти в Мали и других лояльных к России государствах. Подобные действия откатят политическую ситуацию на десятилетия назад. Отметим, что официальных подтверждений от Минобороны РФ относительно подобных ультиматумов не было, поэтому мы с вами можем полагаться только на информацию представителей ЧВК «Вагнер».

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#политика #чвк вагнер #африка #чвк вагнера
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