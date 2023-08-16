Аналитики полагают, что перспективы роста у китайских полупроводников остаются

Известно, что китайские и американские аналитики совершенно по-разному подходят к вопросам санкций. Это значит, что первым кажется, что в результате ограничений удалось поставить китайскую полупроводниковую промышленность на колени, тогда как вторые уверяют, что всё даже лучше, чем было раньше. Реальность отличается от патриотических заявлений, ну а глава China's Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc пишет, что США действительно смогли нанести ощутимый урон полупроводникам из Поднебесной. По словам Джеральда Инь, переломным моментом стал запрет, введённый США 7 октября 2022 года. Аналитики отмечает, что после этого планы Китая интенсивно развивать собственные полупроводники значительно застопорились, а в результате сегодня налицо отставание на целых пять поколений от лидеров отрасли.

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Инь рассказал о многочисленных ограничительных пакетах, которые были введены администрациями Трампа и Байдена с 2019 года по настоящее время. Все эти меры направлены на сдерживание развития китайской полупроводниковой индустрии. При этом меры крайне эффективны, поскольку технологическое отставание Китая становится всё более очевидным. Так, китайские компании потеряли доступ к выпуску продукции по самым передовым технологическим процессам (сегодня это 3-нм), а также лишились возможности производить чипы по 14-нм техпроцессу на собственных фабриках. В итоге сегодня Китай может выпускать чипы по зрелому 28-нм техпроцессу, хотя SMIC ещё в 2019 году рассказывала о выходе на 14-нм производство, а после планировала к 2022 году перейти на 10 нанометров. В какой-то момент подобная информация была удалена с официального сайта компании, а руководство SMIC старается отмалчиваться по этому поводу в рамках общения с журналистами.

Аналитик не исключает, что попытки США замедлить технологический прогресс Китая могут стать стимулом для роста в сфере создания собственного полупроводникового оборудования. Например, недавно в Поднебесной заявили, что смогли выпустить станок, который выпускает продукцию по 28-нм техпроцессу. Якобы, внутри нет американских и европейских технологий. В настоящее время на китайском рынке полупроводникового оборудования и компонентов работает более 200 компаний. Всего единицы представляются перспективными, но информации крайне мало, а правительство инвестирует в технологический сектор огромные деньги. Скорее всего, в ближайшие годы отставание между тайваньской TSMC и китайской SMIC станет ещё очевиднее, но точка в споре ещё не поставлена.

Следом за зрелым 28-нм техпроцессом, в Китае создадут оборудование, для производства 14-нм чипов. Этого недостаточно для прорыва, но важна масштабируемость. Дело в том, что большая часть электронных компонентов производится по старым технологическим процессам. Это значит, что Китай здесь может получить монополию, ну а несмотря на все санкции, компании из США и Южной Кореи находят лазейки, позволяющие осуществлять поставки высокопроизводительных чипов в Поднебесную.