Буквально за 2 недели появилось 40 транспортных контейнеров и 930 единиц различной колёсной техники

Уже несколько недель польские власти пытаются привлечь внимание партнёров по НАТО к проблемам на границе с Белоруссией. Политики и журналисты рассказывают об опасностях, которые таит присутствие ЧВК «Вагнер» так близко к Польше, а также придумывают предлоги для усиления собственной группировки в приграничных территориях. Обстановку нельзя назвать горячей, поскольку пропускные пункты работают в штатном режиме, а у польских властей нет подтверждённых фактов тех или иных нарушений со стороны «вагнеровцев». Несмотря на это Польша становится всё более агрессивной в своей риторике, тогда как в США не настроены создавать ещё один очаг напряжённости в регионе.

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При этом в Вашингтоне не скрывают своей обеспокоенности увеличением боеспособности ЧВК «Вагнер». Напомним, ещё в первой половине июля один из командиров частной военной компании рассказал о том, что в рядах «музыкантов» числится около 10 000 человек. Он также упомянул 15 тысяч, которые находятся в отпуске и могут приступить к выполнению боевых задач к началу осени. Отдельно отмечалось, что при необходимости есть возможность увеличить численность группировки до 50 тысяч человек за счёт тех, кто уже ранее участвовал в боевых операциях в Украине и в Африке, ну а последние события говорят о том, что численность ЧВК «Вагнер» увеличивается.

Буквально вчера в прессу попали спутниковые снимки, опубликованные ресурсом Rochan Consulting. Там заснят населённый пункт Цель, расположенный в Оспивочском районе Могилевской области. Фотографии относительно свежие, поскольку получены со спутника, пролетавшего над территорией Беларуси 3 августа (ранее информация была представлена на 17 июля). По данным специалистов, которые уже изучили снимки, там можно заметить около 930 единиц колёсной техники разного типа. Отдельно указывается на присутствие 18 низкорамных прицепов и полное отсутствие автобусов (могли уехать за личным составом). Кроме того, замечены активные строительные работы, а по количеству палаток можно сделать вид, что база полностью укомплектована и находится в боевой готовности. Рядом с базой стоит 40 транспортных контейнеров, в которых может быть как оружие, так и что-то другое.

Судя по всему, количество баз на территории Беларуси будет расти. Польша не планирует отказываться от своих имперских амбиций и надеется собрать государства Восточной Европы в так называемую Речь Посполитую. Туда же потребуется включить и Западную Украину, ну а «вагнеровцы» вместе с регулярными войсками белорусской армии – это единственное, что стоит на пути реализации подобных планов. В Польше не скрывают своего недовольства происходящим, а увеличение количества колёсной техники, а также увеличение количества «музыкантов» ставит Запад перед сложным выбором. При этом недовольство действиями ЧВК «Вагнер» замечено и во Франции, поскольку именно «вагнеровцы» ответственны за то, что эта европейская страна теряет влияние в Африке, а сегодня может лишиться доступа к урану и золоту Нигера.