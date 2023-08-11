Несмотря на это внутри замечены отдельные элементы, выпущенные в США и Швейцарии

Российские дроны-камикадзе стали одним из самых больших вызовов, с которыми пришлось столкнуться ВСУ осенью и зимой 2022-2023 года. Первое время Герань 2 свободно пролетала мимо дорогостоящих систем ПВО, а отдельные попытки сбивать подобные устройства приводили к потерям среди мирного населения. В итоге со временем украинская армия приспособилась, а сегодня научилась поражать какую-то часть прилетающих беспилотников. При этом украинская сторона постоянно настаивала на том, что Россия применяет иранские дроны Shahed-136, обвиняя исламскую страну в преступлениях против мировой демократии. В Тегеране открыто протестовали против подобных домыслов, ну а со временем прилетающие Герани уже никого не удивляли.

реклама

В европейской прессе сообщали о регулярных прилётах военных бортов с дронами из Ирана, ну а недавно начали писать о планах Москвы по локализации производства. По данным аналитиков Conflict Armament Research, Россия больше не нуждается в поставках беспилотников из Ирана, поскольку сама производит нужное количество летательных аппаратов. Сообщается, что специалисты из Британии провели исследование обломков дронов-камикадзе, которые были сбиты в Украине в последние месяцы. В результате удалось прийти к выводу, что новые модели беспилотников созданы в России с использованием отечественных компонентов. При этом аналитики констатируют, что российский аналог куда более эффективен, чем знаменитый Shahed-136.

Так, отечественная Герань 2 имеет схожие черты с иранским Shahed-136, но проще в изготовлении и более унифицирована с другими российскими беспилотниками. Например, российские производители используют другой тип стекловолокна, отличающийся от иранского, а система спутниковой навигации базируется на российском приёмнике «Комета», который также используется в беспилотных летательных аппаратах «Орлан» и «Форпост». Кроме того, четыре основные антенны интегрированы в корпус, в отличие от Shahed-136, где они вынесены наружу. Также имеются различия в блоках управления полётом и стартёрных системах.

Несмотря на это при производстве Герани используются элементы, изготовленные в странах Запада (например, в США и Швейцарии). А вот цена беспилотника остаётся тайно за семью печатями. Было бы интересно узнать, насколько российский аналог дешевле или дороже оригинала. Скорее всего, после локализации стоимость ощутимо возросла, но в данном случае эксперты обращают внимание на то, что возможность выпускать беспилотники в самой России позволит увеличить их количество во время запусков. Что до цены, то сомневаться в росте не приходится, поскольку есть информация о том, что даже после выхода «Ланцетов» на массовое производство удешевить дрон не удалось. Якобы, за 1 беспилотник приходится платить 3 миллиона рублей, хотя эксперты утверждают, что можно было снизить конечную стоимость в 10 раз.