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Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
Управляемая ракета «Вихрь» от «Аллигатора» Ка-52 поступит на вооружение российских ударных дронов

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Даже западные аналитики пишут, что применение вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках наступательной операции украинской армии привело к огромным потерям среди личного состава и техники ВСУ. При этом одной из самых эффективных считается управляемая ракета «Вихрь», которая также стоит на вооружении вертолёта Ми-28НМ. Ракета обладает высоким поражающим эффектом и способна наносить удары с хирургической точностью. Она умеет менять траекторию полёта и бить под нетипичными углами, что уже почувствовали на себе немецкие танки и американские броневики. Похоже, «Вихрь» получил второе рождение, поскольку появление управляемой авиационной ракеты заявлено на ударных беспилотниках. 

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Отмечается, что для интеграции с конкретным летательным аппаратом требуется серьёзная инженерная доработка, а значит нужно иметь контакт с разработчиками самого дрона. Глава концерна «Калашников» отметил, что реализация программы находится на ранних стадиях, а значит потребуется некоторое время и участие специалистов высокого класса. Алан Лушников уверен, что у ракеты есть значительный потенциал для модификации, а в будущем планируется увеличение её дальности действия, а также усовершенствование боевой части. Работы ведутся с целью сделать ракету универсальной для использования на различных платформах. Ожидаемо, сроки завершения проекта не уточняются.

Что любопытно, информация о том, что «Вихрь» будет интегрирована в вооружение беспилотных ударных систем, была объявлена ещё в 2021 году. Тогда компания «Кронштадт» официально заявила о начале наземных испытаний беспилотного летательного аппарата «Орион» с использованием указанной ракеты. Позднее в «Калашникове» подтвердили проведение работ по адаптации ракеты «Вихрь-М» для вертолётов Ми-28НЭ и Ми-35П, а также для беспилотника «Орион-Э».

Напомним, ракетный комплекс 9К121М «Вихрь-М» с ракетой 9М127-1 «Вихрь-1» был разработан в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) в конце 1980-х годов. Однако начал массово закупаться только после 2013 года. Главной фишкой «Вихря-М» является способность поражать бронированную технику, включая системы с пассивным и активным бронированием, а также воздушные цели на скоростях до 800 км/ч. Максимальная высота запуска составляет 4000 метров, а максимальная дальность полёта достигает 10 километров. Первоначально ракета была создана для применения на самолетах Су-25 и вертолётах Ка-52.

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#авиация #ракета #вертолёты #ка-52 &quot;аллигатор&quot; #вихрь
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