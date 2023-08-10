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Снайпер ВСУ заявил, что возврата к границам 1991г не будет, но армия не против переговоров с Москвой
Боец уточнил, что вернуться к границам 1991 года сегодня нереально

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Одна из главных тем, широко обсуждаемых в украинском медиапространстве – это возможные переговоры с Москвой. Наступательная операция длится уже 2 месяца, ну а аналитики констатируют, что ВСУ выдыхаются. В успех верит только сам Зеленский и несколько приближённых генералов, тогда как обычные люди устали от изнурительной полуторагодичной гонки. Мужское население возрастом от 18 до 60 лет фактически заперли без возможности выезда, тогда как власти предлагают запретить выезд подросткам с 16 лет. При этом отдельные чиновники и вовсе уверяют, что как минимум три года после завершения боевых действий границы для мужчин открывать нельзя, ну а всё это оказывает негативное влияние на общественное мнение. 

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В итоге даже самые отчаянные патриоты начинают говорить о том, что восточные и южные области Украине не нужны, а самый оптимальный путь – это разделение страны по Корейскому сценарию. На недавнем саммите в Саудовской Аравии изучались самые разнообразные варианты, тогда как одним из наиболее жизнеспособных там называют заморозку конфликта. При этом даже в самой Украине начинают осознавать, что выйти на границы 1991 года не выйдет. Мало того, даже границы 2022 кажутся многим нереалистичными. Крайне любопытную позицию высказал один из украинских бойцов, который служил снайпером и буквально недавно вернулся с передовой. Военнослужащий ВСУ по имени Константин Прошинский общался в прямом эфире с одним из известных политологов и должен был прокомментировать, как бойцы регулярной армии реагируют на возможные переговоры с Москвой. Похоже, ответ должен был прозвучать в духе: «сражаться до последнего украинца», но Прошинский внезапно высказал другую позицию.

Снайпер из спецназа «Гром» заявил, что он и его товарищи на передовой приняли бы возможное перемирие с Россией и установление границы по текущей линии боевых столкновений как нечто нормальное. Боец утверждает, что многократно обсуждал с товарищами, что для них значит победа. Большинство из них видит победу уже достигнутой, подчёркивая, что целью России был не только захват территории, но и разрушение украинской государственности. Ну а бойцы готовы потерять часть территории, но сохранить государственность. Прошинский считает, что армия не отвергнет такой вариант, каким бы он ни был. Снайпер уверен, что нельзя рассчитывать на возврат к границам 1991 года, а сам он не понимает, почему некоторые люди продолжают придерживаться этой идеи. Очевидно, что достичь подобных результатов в краткосрочной перспективе невозможно, а сам боец подчёркивает, что важно сохранить то, что осталось, и не поддаваться популистским иллюзиям.

Не исключено, что подобные заявления могут быть частью стратегии для подготовки общественного мнения к будущему перемирию. В последние полтора года украинские власти массово зомбировали людей, внушая им простую истину: все русские враги. В итоге друзья у украинцев есть только в США и Европе, а значит нужно и дальше сражаться за демократию. Некоторые идеи звучат абсурдно, но для людей, которые полтора года сидят под обстрелами, даже откровенная ложь со временем превращается в правду. Ну а аналитики предполагают, что новая граница между Россией и Украиной может пройти по реке Днепр на юге и реке Оскол на востоке. Ели нет, ведь в последнее время армия РФ пытается наступать на Купянском направлении, что может дать в руки Москве дополнительные козыри. 

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#сво #политика #всу #армия
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kitava
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Снайпер ВСУ заявил, что возврата к границам 1991г не будет, но армия не против переговоров с Москвой
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