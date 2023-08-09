Украина выполнила свои задачи, ну а Европа не хочет получить 30 миллионов голодных ртов

Когда европейцы пытаются колонизировать какую-то менее развитую страну, то первым делом рассказывают о выгодах, которые сулит единая европейская семья. В обязательном порядке речь заходит о свободах и демократии, а всё это должно свалиться на туземцев и обеспечить лучшую жизнь уже совсем скоро. И всё бы ничего, но европейцы просят за свою щедрость оплату вперёд, обещая выполнить все обязательства и выдать всем желающим красивые стеклянные бусы. Как только туземцы соглашаются, то европейцы тут же захватывают ключевые ресурсы, используя рабский труд местного населения, напрочь позабыв о своих обязательствах. Вместо этого деньгами накачиваются элиты, ну а непокорных быстро меняют на более лояльных лиц.

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Нечто подобное произошло и в Украине, с той лишь разницей, что сегодня Европу интересует не только дешёвая рабочая сила, но и утилизация миллионов жителей этой страны. В Европе полагали, что за счёт этого смогут расшатать политическую обстановку в России, поэтому обещали украинцам манну небесную. Так, страну должны были принять в НАТО и в ЕС, а также дать сотни миллиардов евро на восстановление экономики и возрождение промышленности. Неясно, с чего местные жители решили, что они лучше африканских туземцев, ну а все эти блага украинцы должны были сделать самую малость: умереть, отстаивая интересы европейских элит. Ну а поскольку утилизация идёт медленно и безуспешно, то в Европе с сомнением посматривают на действующее руководство Украины. Мало того, европейские политики уже сегодня начали забывать о своих обещаниях о принятии Украины в состав Евросоюза. Европейские элиты выражают сомнение, что это когда-либо произойдёт, даже после завершения активной фазы конфликта. Ну а эксперты и вовсе отмечают, что в настоящее время основное внимание уделяется не столько расширению Евросоюза, сколько сохранению европейского проекта в целом.

Дело в том, что внутри ЕС наблюдаются растущие противоречия, такие как мятежная Венгрия, не получившая обещанной помощи из Брюсселя и находящаяся в перманентном кризисе Германия. Украина и вовсе имеет минусовую экономику, поэтому ни в каком виде не привлекает евробюрократов. Оказывается, принятие Украины в состав ЕС означало бы, что стране нужно выделять значительные субсидии на сотни миллиардов евро, в ущерб польским или французским проектам. Вот только последние события доказали, что Европа предпочитает ограничивать экспорт из Украины, забывая о своих обещаниях, когда дело касается личной выгоды. В Брюсселе понимают, что экономический рост Украины сильно ограничен, а количество потребителей, которые нужно будет обеспечивать комфортными условиями для жизни, только увеличится. Это может привести к ещё большим внутренним конфликтам внутри ЕС, особенно в условиях роста числа стран, где власть уже перешла или вскоре перейдёт к евроскептикам и правым популистам.

Уже совсем скоро к Венгрии присоединится новое правительство в Австрии и Словакии. В Нидерландах набирает популярность фермерская партия, выступающая против зелёной политики. В Германии уже существует партия Альтернатива, занимающая второе место по популярности. Ну а новые власти этих стран не готовы присоединяться к тем обещаниям, которые были даны ранее. Проще говоря, Европа снова откажется от своих обязательств, ну а путь Украины в ЕС займёт десятилетия. Не факт, что это вообще случится, тогда как некоторые аналитики полагают, что отдельные части Украины всё же попадут в ЕС, но уже в составе других государств. Например, западные области в составе Польши, ну а Закарпатье – в составе Румынии. Пока же проект Украина в ЕС смело можно считать закрытым. Рекомендуем вам ознакомиться с графиком выше. Там представлены данные по покупательской способности на душу населения. Как видите, в Украине показатели в 4 раза ниже, чем в среднем по Европе, при этом в таких странах, как Германия, цифры ещё выше.