Для поддержания уровня экспорта на прежнем уровне России придётся снижать цену на уголь

Если обратить внимание на график ниже, то можно сделать вывод, что первые значительные проблемы у национальной валюты начались в начале апреля. Именно тогда подоспели квартальные итоги по доходам от нефти и газа, после чего и было принято решение о необходимости ослабления рубля. По мнению аналитиков, уже к концу года дела пойдут на поправку, вот только те же люди ранее уверяли нас, что ниже 85-к-1 рубль торговаться не будет. Есть все основания полагать, что вскоре за 1 доллар будут давать 100 рублей, ну а это сильный удар по покупательской способности населения, а также очередной виток инфляции. Аналитики полагают, что главная причина происходящего кроется в неравномерном распределении экспорта и импорта, а значит для наполнения бюджета и выполнения всех социальных обязательств государству придётся ещё какое-то время удерживать национальную валюту на дне.

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Отмечается, что положение только ухудшается, поскольку импорт российского топлива начал уменьшаться из-за снижения скидок. Отсутствие дисконта на российский уголь привело к его неконкурентоспособности в сравнении с другими мировыми поставщиками, а это грозит массой проблем, поскольку стоимость придётся снова снижать. В итоге средние цены на энергетический уголь, отправляемый из восточных портов России, оказались выше, чем предлагает Австралия (104.8 доллара за тонну против 97.75 доллара). Это привело к тому, что ключевые азиатские покупатели начали искать более дешёвые альтернативы, что замедлило поставки российского угля. Напомним, в 2022 году скидки помогли сохранить объёмы добычи и экспорта российского угля, несмотря на европейское эмбарго на энергоресурсы из России. Конечный объем поставок угля из России сократился всего на 7.5% до 210,9 миллионов тонн к концу года. В первом полугодии 2023 года экспорт российского угля вырос на 7.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но с мая по июль поставки упали на 8.7%. В то же время поставки угля из Австралии увеличились на 10%, благодаря понижению цен и восстановлению торговли с Китаем.

Аналитики полагают, что ослабление российского экспорта продлится до конца года, а общие объёмы продаж будут ниже прошлогодних показателей. Это объясняется сокращением спроса на уголь на мировом рынке и стремлением покупателей найти более доступные альтернативы. Данные Международного энергетического агентства показывают, что к концу 2022 года мировой спрос на уголь достиг рекордных 8.3 миллиарда тонн. В этом значительную роль сыграли азиатские страны, включая Китай и Индию. Такой тренд сохраняется и в 2023 году. Так, за первое полугодие мировое потребление угля увеличилось на 1.5% до 4.7 миллиарда тонн. Эксперты указывают на увеличение производства электроэнергии (на 1%) и промышленного использования угля (на 2%) в качестве основных причин этого роста. Очевидно, что в сложившихся условиях России придётся скидывать цены и предлагать выгодные дисконты азиатским покупателям. Без этого рубль продолжит тестировать всё более низкие отметки несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков.