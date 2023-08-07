Судя по всему, дрон не достиг цели и упал в безлюдном месте

Судя по всему, военные объекты на территории России хорошо защищены, поэтому украинские власти не нашли ничего лучше, чем наносить удары по гражданской инфраструктуре. В Киеве считают такую тактику верной, поскольку она создаёт напряжённость в российском обществе и формирует чувство незащищённости. Прилёты фиксируются не только в регионах, находящихся рядом с украинской границей, но и располагающихся в глубине страны. Например, уже неоднократно дроны-камикадзе прилетали в Москву, ну а сегодня украинский беспилотник был обнаружен и сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы на территории Курской области.

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Инцидент произошёл рядом с населённым пунктом Кондратовка. Сообщается о том, что никто не пострадал, а материальных разрушений также не зафиксировано. Согласно информации, полученной от губернатора Калужской области Владислава Шапша, ночью 7 августа силы российской системы ПВО в районе Ферзиковского района сумели сбить беспилотный аппарат. Похоже, на этот раз Украина нацелилась на более «жирную» добычу. Как стало известно, сегодня украинские военные предприняли попытку атаки на участок нефтепровода «Дружба», расположенный в Орловской области. Аналитики отмечают, что подобная диверсия могла привести к самым неприятным последствиям для региона.

Прежде всего подрыв нефтепровода привёл бы к значительной утечке, а это самая настоящая экологическая катастрофа. Кроме того, пришлось бы устранять последствия, что требует денег и создаёт потенциальные риски нефтяной инфраструктуре РФ. Сообщается, что осколки небольшого самодельного беспилотного аппарата были обнаружены примерно в 170 километрах от границы в небольшой деревне Слободка. Этот необычная находка была сделана местными жителями, которые столкнулись с обломками. Фрагменты дрона были разбросаны в радиусе 3.5 километров. По результатам экспертизы установлено, что это части двигателя, обломки крыльев, фрагменты платы управления и даже остатки корпуса с серийным номером. По мнению экспертов, сам беспилотник мог иметь габариты 2х3 метра, а значит был способен нести взрывчатое вещество с большим поражающим эффектом. На территории, где зафиксирован взрыв, никто не проживает, а сам нефтепровод повреждений не получил.

Очевидно, что это не последняя акция украинских властей. Ранее Зеленский анонсировал прилёты сотен беспилотников по различным объектам на территории России. Что в такой ситуации делать мирным гражданам, пока неясно. Удары по пунктам принятия решений в самой Украине не наносятся, а значит опасности для инфраструктуры российских городов вполне реальны.