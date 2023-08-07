Всего в России 7 миллионов номеров, которые находятся в серой зоне

За многие десятилетия на руках у российских пользователей скопилось огромное количество SIM-карт. Некоторые из них используются по прямому назначению, тогда как другие выключены или выполняют другие задачи. Например, установлены в автомобили или другую электронику с умными функциями. Судя по всему, абонентам вскоре придётся туго, ведь власти продолжают борьбу с анонимными пользователями. Как стало известно, в начале августа российские операторы связи получили новые указания от Роскомнадзора, в соответствии с которыми они должны блокировать номера с неактуальными паспортными данными. Эта новость вызвала беспокойство среди абонентов, а также бурные дебаты среди экспертов и обозревателей телекоммуникационного рынка.

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По данным журналистов, Роскомнадзор начал активную рассылку требований операторам связи о необходимости блокировки номеров с устаревшими паспортными данными с начала августа текущего года. Информация стала доступна через источники, близкие к двум неназванным операторам связи и была подтверждена независимыми экспертами в индустрии связи. Суть новых требований заключается в следующем: если номер телефона попал в «расстрельный список» Роскомнадзора из-за неактуальных паспортных данных, то он будет заблокирован в течение 15 дней. Это означает, что владелец номера лишится возможности пользоваться мобильной связью и интернетом до тех пор, пока не обновит свои паспортные данные в соответствии с новыми требованиями. По словам представителей операторов связи, они предпринимают различные шаги, чтобы предотвратить блокировку клиентской базы. Одним из таких шагов является информирование абонентов о необходимости актуализации своих паспортных данных. На начало августа 2023 года в России насчитывалось около 7 миллионов активных «серых» SIM-карт, которые могут подпасть под действие новых требований. Отдельно отмечается, что этот показатель существенно уменьшился по сравнению с числом «серых» SIM-карт двумя годами ранее, когда их было около 11 миллионов.

Роскомнадзор рассылает операторам запросы на блокировку номеров, в каждом из которых содержится список из примерно 50 тысяч SIM-карт. По мнению экспертов, до конца августа текущего года, крупнейшие операторы связи, такие как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2, будут вынуждены заблокировать около 1 миллиона SIM-карт, если их владельцы не обновят свои паспортные данные. Основными категориями абонентов, которых затронут эти изменения, будут те, кто покупает SIM-карты без заключения договоров, например, в метро, торговых центрах и гипермаркетах. Также под угрозой блокировки окажутся корпоративные SIM-карты, которые используются компаниями для своих сотрудников. Эксперты отмечают, что даже SIM-карты, приобретённые десятки лет назад, могут подвергнуться блокировке. Это вызвало недовольство со стороны абонентов, так как многие из них уже обновляли свои паспортные данные несколько лет назад, но операторы потребовали актуализировать паспортные данные. Аналитики отмечают, что пока блокировки будут преимущественно направлены на SIM-карты, купленные в последние годы, но в перспективе борьба с анонимностью приведёт к полной деанонимизацией. В связи с этим называется несколько способов, позволяющих обновить паспортные данные и избежать блокировки номера.

Первый: посетить салон связи оператора с паспортом и запросить обновление данных. Что странно, даже этот способ не гарантирует положительного результата, так как некоторым абонентам пришлось обращаться в салоны несколько раз, прежде чем их данные были актуализированы. Второй способ: обновить паспортные данные через государственный портал «Госуслуги». Эксперты уточняют, что некоторые россияне из-за новых законов и отсутствия скидок на госпошлины предпочли удалить свои аккаунты на этом портале. Третий способ: отправить фотографию паспорта через приложение оператора. Вот только из-за постоянных утечек, лишь небольшое количество абонентов готово пойти таким сомнительным путём. По мнению аналитиков, наиболее уязвимы перед законом люди преклонного возраста. Многие из них не могут сами обновить свои данные из-за различных причин, что может привести к блокировке номеров. На законодательном уровне требование о самостоятельной проверке актуальности паспортных данных абонентов существует с 2018 года. Согласно этому требованию, операторы связи должны подтверждать паспортные данные клиентов, включая ФИО и дату рождения, перед оказанием услуг. Три года спустя, требования выполняются крайне плохо, а сами пользователи отказываются предоставлять данные о конечных пользователях корпоративных SIM-карт в систему идентификации и аутентификации. Очевидно, что требования нуждаются в доработке, поскольку часть пользователей оказывается в серой зоне непреднамеренно, а значит нужно решить данную проблему ещё до начала массовых отключений.