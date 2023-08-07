Видеокарта Radeon RX 7900 GRE создавалась эксклюзивно для китайского рынка

В июле AMD выпустила крайне странную видеокарту. Radeon RX 7900 GRE получила флагманские функции, но по непонятной причине была ориентирована исключительно на китайский рынок. Графический чип получил урезанное количество памяти (с 20 Гб до 16 Гб) и 256-битную шину. Во многих играх разница между Radeon RX 7900 GRE и Radeon RX 7900 ХТ в разрешении 4К оказалась незначительной, а в итоге заговорили о планах поставок подобных решений за пределы Поднебесной. Вначале энтузиасты просто заказывали видеокарту из китайских магазинов, но недавно она появилась в составе сборки в немецком магазине MemoryPC.

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В настоящее время доступны две системы на базе Radeon RX 7900 GRE. Первая оценивается в 999 евро, тогда как за вторую просят 1099 евро. Первый вариант является наиболее доступным способом приобрести такую видеокарту в Европе. Он включает полную систему неплохими характеристиками на базе платформы AMD AM4. В этом пакете геймеры получают процессор Ryzen 5 5600 (вариант без приставки «Х»), 16 Гб оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель форм-фактора М.2. ёмкостью 1 Тб, материнскую плату ASUS B450, а также корпус с блоком питания мощностью 700 Вт.

Другой вариант обойдётся дороже, но имеет некоторые преимущества, поскольку полагается на более новую платформу AMD AM5. В комплект входит сама Radeon RX 7900 GRE, материнская плата AMD B650 GAMING X AX от Gigabyte и процессор AMD Ryzen 5 7600X. Что любопытно, в первом случае вы получаете полноценную систему, которую можно подключать и играть. Ну а второй вариант предполагает только основу для сборки. Здесь нет оперативной памяти, твердотельного накопителя, блока питания и корпуса. Очевидно, что такой комплект менее выгоден, поэтому спрос ожидается только на первый вариант. Ну а таким нехитрым способом немецкий ритейлер избавляется от старых процессоров и материнских плат, а значит в конечном счёте сборка выгодна как геймерам, так и магазину.

Что любопытно, AMD до сих пор не подтвердила, что готова поставлять Radeon RX 7900 GRE в Европу. Напомним, официальная стоимость видеокарты на китайском рынке составляет 650 долларов. Если примерно подсчитать стоимость всех комплектующих в первой сборке, то Radeon RX 7900 GRE обойдётся покупателю примерно в 600 евро, тогда как второй комплект стоит дороже, а здесь за видеокарту придётся заплатить 667 евро. Эксперты отмечают, что покупка такой видеокарты нецелесообразна, поскольку уже вскоре в продажу поступит Radeon RX 7800 ХТ. Ожидается, что она окажется немного медленнее Radeon RX 7900 GRE, но будет стоить около 550 долларов. На самом деле точных данных по этому поводу нет, ну а инсайдеры уже не раз ошибались со сроками запуска. Не исключено, что новинка не появится на полках магазина этим августом, как вещает пресса.