Все 500 целей задокументированы, а в ВС РФ дронов-камикадзе хватит ещё на следующие 500 целей

Известно, что армия РФ активно использует беспилотники в рамках СВО. В ход идут как дроны китайского производства, так и разработанные отечественными инженерами модели. Пожалуй, одним из самых эффективных устройств можно считать «Ланцет». Вы могли видеть десятки роликов, на которых дроны-камикадзе уничтожают технику ВСУ. При этом очень часто можно заметить высокую точность, что позволяет поражать наиболее уязвимые части бронетехники. По данным российских источников, на начало августа существует 500 подтверждённых случаев уничтожения тех или иных объектов при помощи «Ланцетов». В чём же секрет данного типа БПЛА? Давайте разбираться.

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Эксперты отмечают, что данный тип беспилотного аппарата имеет широкий спектр применения. Так, он эффективен как на небольшом расстоянии, когда нужно вывести из строя прячущийся неподалёку танк противника, так и при использовании в качестве барражирующего боеприпаса. При этом максимальная дальность поражения составляет около 50 километров. С такого расстояния невозможно обнаружить электродвигатель дрона, а превосходная скрытность в сочетании с защищённым каналом управления позволяет исключить шансы перехвата «Ланцета». Операторы используют дроны в зимние месяцы, в дождливую и снежную погоду, а также при высокой облачности. Система наведения «Ланцета» обеспечивает высочайшую точность поражения в любых условиях вне зависимости от температуры и любых других препятствий. Некоторые военкоры называют этот беспилотник «копьём 21 века», отмечая его высокую поражающую эффективность и точность.

Сообщается, что излюбленной жертвой «Ланцета» стала американская гаубица М777. Она неповоротливая, поэтому после обнаружения её при помощи разведывательных беспилотников есть высокие шансы уничтожить её при помощи данного дрона. Также «Ланцеты» часто поражают и другие артиллерийские установки, включая миномёты и самоходки. В списке подтверждённых целей значатся немецкие танки Leopard 2, американские боевые машины пехоты Bradley, ЗРК IRIS-T SLM и «Стрела-10». Как уже писалось выше, дрон-камикадзе хорошо справляется с медлительными самоходными артиллерийскими установками, включая немецкую PzH-2000, американскую М109, французскую CAESAR и польскую Krab. В списке на выбивание числятся боевые катера, которые пытались преодолеть Днепр для высадки штурмовых отрядов. Согласно официальной статистике, более 170 из 500 объектов были полностью уничтожены, тогда как более 260 получили серьёзные повреждения. Учитывая тот факт, что ремонтные базы находятся в Польше, всё это выводится из строя на долгие месяцы. Операторы БПЛА отмечают, что одной из самых нетипичных целей считаются пусковые установки и командные пункты комплексов ПВО С-300 украинских вооружённых сил. Эти объекты уничтожались с большого расстояния в условиях активного использования средств радиоэлектронной борьбы.

Эксперты уверяют, что «Ланцеты» успешно интегрировались в систему разведки и огневой поддержки, занимая промежуточное положение между противотанковыми ракетами, артиллерией и авиацией. Благодаря этому дрону вооружённые РФ силы научились поражать как колонны противника, находящиеся в позиции для атаки, так и технику ВСУ и пункты дислокации войск в глубине обороны. Продолжительность полёта для старшей модели «Ланцета» (известен как «Проект-51») может превышать 50 минут, что обеспечивает возможность выбора оптимального момента для нанесения удара. Операторы дронов отмечают, что значительное количество видеоматериалов с поражениями объектов не публикуется в целях безопасности, а точные статистические данные о применении дронов остаются секретными. Известно, что производство беспилотников данного типа в России достигло промышленного уровня, а значит в вооружённых силах РФ таких БПЛА в достатке. Операторы дронов отмечают, что украинские вооружённые силы пока не нашли полноценного средства противодействия российским «Ланцетам». Ближайший аналог – это американский дрон-камикадзе Switchblade 600, который менее эффективен и почти не используется украинскими войсками.