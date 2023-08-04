Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
«Ланцеты» уничтожили 500 целей – универсальное оружие армии РФ и его излюбленная добыча
Все 500 целей задокументированы, а в ВС РФ дронов-камикадзе хватит ещё на следующие 500 целей

реклама

Известно, что армия РФ активно использует беспилотники в рамках СВО. В ход идут как дроны китайского производства, так и разработанные отечественными инженерами модели. Пожалуй, одним из самых эффективных устройств можно считать «Ланцет». Вы могли видеть десятки роликов, на которых дроны-камикадзе уничтожают технику ВСУ. При этом очень часто можно заметить высокую точность, что позволяет поражать наиболее уязвимые части бронетехники. По данным российских источников, на начало августа существует 500 подтверждённых случаев уничтожения тех или иных объектов при помощи «Ланцетов». В чём же секрет данного типа БПЛА? Давайте разбираться.

реклама

Эксперты отмечают, что данный тип беспилотного аппарата имеет широкий спектр применения. Так, он эффективен как на небольшом расстоянии, когда нужно вывести из строя прячущийся неподалёку танк противника, так и при использовании в качестве барражирующего боеприпаса. При этом максимальная дальность поражения составляет около 50 километров. С такого расстояния невозможно обнаружить электродвигатель дрона, а превосходная скрытность в сочетании с защищённым каналом управления позволяет исключить шансы перехвата «Ланцета». Операторы используют дроны в зимние месяцы, в дождливую и снежную погоду, а также при высокой облачности. Система наведения «Ланцета» обеспечивает высочайшую точность поражения в любых условиях вне зависимости от температуры и любых других препятствий. Некоторые военкоры называют этот беспилотник «копьём 21 века», отмечая его высокую поражающую эффективность и точность.

Сообщается, что излюбленной жертвой «Ланцета» стала американская гаубица М777. Она неповоротливая, поэтому после обнаружения её при помощи разведывательных беспилотников есть высокие шансы уничтожить её при помощи данного дрона. Также «Ланцеты» часто поражают и другие артиллерийские установки, включая миномёты и самоходки. В списке подтверждённых целей значатся немецкие танки Leopard 2, американские боевые машины пехоты Bradley, ЗРК IRIS-T SLM и «Стрела-10». Как уже писалось выше, дрон-камикадзе хорошо справляется с медлительными самоходными артиллерийскими установками, включая немецкую PzH-2000, американскую М109, французскую CAESAR и польскую Krab. В списке на выбивание числятся боевые катера, которые пытались преодолеть Днепр для высадки штурмовых отрядов. Согласно официальной статистике, более 170 из 500 объектов были полностью уничтожены, тогда как более 260 получили серьёзные повреждения. Учитывая тот факт, что ремонтные базы находятся в Польше, всё это выводится из строя на долгие месяцы. Операторы БПЛА отмечают, что одной из самых нетипичных целей считаются пусковые установки и командные пункты комплексов ПВО С-300 украинских вооружённых сил. Эти объекты уничтожались с большого расстояния в условиях активного использования средств радиоэлектронной борьбы.

Эксперты уверяют, что «Ланцеты» успешно интегрировались в систему разведки и огневой поддержки, занимая промежуточное положение между противотанковыми ракетами, артиллерией и авиацией. Благодаря этому дрону вооружённые РФ силы научились поражать как колонны противника, находящиеся в позиции для атаки, так и технику ВСУ и пункты дислокации войск в глубине обороны. Продолжительность полёта для старшей модели «Ланцета» (известен как «Проект-51») может превышать 50 минут, что обеспечивает возможность выбора оптимального момента для нанесения удара. Операторы дронов отмечают, что значительное количество видеоматериалов с поражениями объектов не публикуется в целях безопасности, а точные статистические данные о применении дронов остаются секретными. Известно, что производство беспилотников данного типа в России достигло промышленного уровня, а значит в вооружённых силах РФ таких БПЛА в достатке. Операторы дронов отмечают, что украинские вооружённые силы пока не нашли полноценного средства противодействия российским «Ланцетам». Ближайший аналог – это американский дрон-камикадзе Switchblade 600, который менее эффективен и почти не используется украинскими войсками.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #военные технологии #беспилотники #ланцет
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владимир Путин подписал закон, связанный с мобилизационными мероприятиями
ВСУ придумали как защитить танки от российских БПЛА - но у способа есть один недостаток
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
4
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
9
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
13
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
4
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
16
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
2
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
+
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Bild: Россия может увеличить армию до трех миллионов человек и продолжать СВО до трех лет
1
Qualcomm прекратит снабжать Huawei чипами с поддержкой 5G, но китайская компания надеется наладить выпуск своих
2

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
52
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
3
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
20:39
Любая резина имеет тенденцию изнашиваться и хлопать!))) Я свалил оттуда, правда тоже на север в Архангельск, тут тоже гов на хватает, но меньше чем там!)))
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Артём Николаев
20:39
Как сейчас говорит Россия про Нигерию, это их внутренний конфликт.
Курс доллара пробил 95 рублей впервые с марта прошлого года
John Pin
20:38
Тогда нужно уезжать в Москву, она резиновая.
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Дым Туман
20:29
дегенерал.
Экс-командующий войсками США: ВСУ будут контролировать Крым к концу лета
Drunk_axxturel
20:24
У интел не очень оптимизированные чипы, там намного больше проблем, чем кажется, у амд яипы более сбалансированные, и масштабировать они умеют, как они сделали 6900хт умножив 5700хт х2 и прикрутив рт,...
В планы AMD может не входить разработка высокопроизводительных GPU на базе RDNA4 — инсайдер
Але
20:23
А если они подпишут закон чтобы все с пятого этажа прыгали или штраф 50000000 то что тогда?
Владимир Путин подписал закон, связанный с мобилизационными мероприятиями
Костяй
20:18
Очень авторитарные люди его захватили, Каддафи не дал бы соврать, его-то точно свободные граждане в свое время поймали.
Свергнутый президент Нигера опасается, что регион Сахель через ЧВК «Вагнер» попадёт под российское влияние
KillerOK
20:17
То есть то, что до этого по твоему же графику евро с 85 упал до 60 тебя не смущает? А, ну да, от 85 x2 никак не получится, поэтому давай ка выберем те циферки, которые тебе удобней сравнивать. А вот ...
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Костяй
20:15
Странный выбор... для хохлов это то же самое, что выбить на монете раздвинутые булки.
На Украине выпустили памятную монету с изображением ЗРК Patriot
Костяй
20:14
Ну сейчас, похоже, случился последний пинок, вряд ли он там протянет 19 лет.
Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем