Последние комплексы динамической защиты в Украине были произведены полтора года назад

Современные танки имеют несколько различных типов защиты, что позволяет противостоять целому арсеналу снарядов противника и выходить из самых сложных ситуаций. Это значит, что экипаж полагается не только на саму броню, но и на высокие технологии, которые используются для решения поставленных задач. Российские и западные инженеры подходят к усилению защищённости танка кардинально разными способами. Например, в США используют урановую броню, тогда как в Германии просто навесили на танки толстый слой металла разной конфигурации. В Украине до недавнего времени полагались на советские технологии. К примеру, в январе 2022 года на территории Украины были выпущены последние партии комплектов динамической защиты класса «Нож». После этого производство реактивной брони, ранее получившей широкое освещение в украинских СМИ, было приостановлено. Остановка производства была результатом специальной военной операции, которая также истощила возможности страны в производстве других видов вооружения и специализированного оборудования.

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Недавно фотографии с модулями элементов «Ножа» с обозначениями ХСЧКВ-34 и ХСЧКВ-19 попали в социальные сети. По-видимому, они были установлены на 13 танках советского образца Т-64БМ2, которые модернизировались на предприятии транспортного машиностроения в Харькове. Из них 92-я отдельная механизированная бригада Вооружённых Сил Украины получила 10 единиц, а Харьковское командное училище – 3 машины. Интересно отметить, что эти танки отличаются от ранее выпущенных украинских боевых машин Т-64БМ «Булат» благодаря установке более мощных двигателей 6ТД-1 мощностью 1000. л.с. вместо предыдущих 5ТДФМ с мощностью 850 л.с. Усовершенствованная версия также оснащена тепловизионными прицелами и натовскими средствами связи. В настоящее время большая часть из них уничтожена, а в строю остались единицы.

Напомним, динамическая защита «Нож» выпускалась государственным научно-производственным предприятием «Микротек» в Киеве. Этот завод также выпускал комплексы активной защиты «Заслон». В рамках модернизации «Нож» использовался на танках Т-84 «Оплот», Т-72УА и Т-72АМТ. Впоследствии выяснилось, что эта динамическая защита стала опасна для самих танков из-за некоторых недостатков, замеченных в реальных боевых условиях. Многочисленные случаи свидетельствуют о том, что после срабатывания элементов, машины получали повреждения и выводились из строя. В результате экипажи оставляли машины, если им удавалось выжить. Что любопытно, немецкие Leopard 2A4 вовсе оказались лишены дополнительной защиты. Именно поэтому украинские инженеры начали устанавливать на тяжёлые бронемашины защитные комплексы «Контакт». На минуточку, подобные решения создавались и начали выпускаться больше 40 лет назад. Отметим, что в настоящее время производство этих комплексов осуществляется в странах Восточной Европы без соответствующей лицензии, а Украина потеряла технические возможности для их выпуска.