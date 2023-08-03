Такую позицию высказали журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Современная Германия столкнулась с глубоким экономическим кризисом, который стал настоящим вызовом для большего числа промышленных предприятий. Журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten называют ряд факторов, которые стали причинами кризиса, среди которых особенно выделяются высокие цены на энергию, дефицит квалифицированных специалистов, многочисленные бюрократические преграды и высокие налоги. Аналитики констатируют, что время, когда Германия считалась локомотивом Европы и подталкивала другие государства Европейского союза вперёд, канули в Лету, а теперь страна сама сталкивается с рядом экономических проблем.

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При этом важно отметить, что впервые за многие десятилетия вся Европа сталкивается с глубоким кризисом, оказывающим негативное воздействие на уровень доходов миллионов людей. Ещё недавно предполагалось, что Европейский союз будет успешно развиваться, полагаясь на дешёвую энергию из России, недорогие товары из Китая и постоянный приток молодых мигрантов. Вот только реальность оказалась далека от таких планов, а экономическая ситуация в Европе стала более сложной, чем ожидали пессимисты. Известно, что в текущем году ВВП Германии просядет на 0.3% в 2023 году. Но это оптимистичный прогноз, а значит в результате всё может оказаться намного хуже. Аналитики отмечают, что снижение экономических показателей Германии оказывает негативное воздействие на всю еврозону. В странах ЕС снизились реальные заработные платы, а уровень потребления товаров и услуг сильно упал по сравнению с 2019 годом.

Ну а пока Германия идёт ко дну, в США экономические показатели растут, что объясняется рядом протекционистских мер, принятых бывшим президентом США Дональдом Трампом и продолжаемых Джо Байденом. Отличительной чертой американской экономики является меньшая зависимость от экспорта. В то время как 50% ВВП Евросоюза зависит от экспорта, в США этот показатель составляет всего 10%. Европа потеряла своё значение как экспортёр из-за сокращения продаж немецких автомобилей в Китае. Более того, государства по всему миру стремятся развивать своё собственное технологическое производство, что усиливает конкуренцию на мировом рынке. В целом Германии приходится справляться с рядом других проблем, которые сильно отличаются от тех вызовов, что стоят перед США.

Это и увеличение расходов на оборону, а также растущие затраты на содержание армии мигрантов, не говоря уже о том, что последствия пандемии коронавируса никуда не делись. Оказывает давление на экономику и старение населения, что ставит перед всем ЕС вызовы в сфере труда и здравоохранения. Аналитики уверены, что Германии необходимо срочно пересмотреть свой экономический курс, чтобы не потерять промышленную базу и не стать экономикой, ориентированной только на услуги. Чтобы устранить негативное влияние налогов, бюрократических преград и дефицита квалифицированных специалистов, Германия должна реформировать свою экономику и активно продвигать собственные интересы в сфере энергетики. Нужно учитывать, что всё это мы уже слышали, а журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten не предлагают ничего нового. Очевидно, что без дешёвого трубного газа из РФ придётся повышать цены на производство химической и автомобильной промышленности. В Африке снова неспокойно, а значит может появиться новая волна мигрантов, а ведь лето подходит к концу, а холодная зима расставит собственные приоритеты.