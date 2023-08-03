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Немецкая пресса: Германия терпит экономический крах и из локомотива превращается в балласт для ЕС
Такую позицию высказали журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten

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Современная Германия столкнулась с глубоким экономическим кризисом, который стал настоящим вызовом для большего числа промышленных предприятий. Журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten называют ряд факторов, которые стали причинами кризиса, среди которых особенно выделяются высокие цены на энергию, дефицит квалифицированных специалистов, многочисленные бюрократические преграды и высокие налоги. Аналитики констатируют, что время, когда Германия считалась локомотивом Европы и подталкивала другие государства Европейского союза вперёд, канули в Лету, а теперь страна сама сталкивается с рядом экономических проблем.

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При этом важно отметить, что впервые за многие десятилетия вся Европа сталкивается с глубоким кризисом, оказывающим негативное воздействие на уровень доходов миллионов людей. Ещё недавно предполагалось, что Европейский союз будет успешно развиваться, полагаясь на дешёвую энергию из России, недорогие товары из Китая и постоянный приток молодых мигрантов. Вот только реальность оказалась далека от таких планов, а экономическая ситуация в Европе стала более сложной, чем ожидали пессимисты. Известно, что в текущем году ВВП Германии просядет на 0.3% в 2023 году. Но это оптимистичный прогноз, а значит в результате всё может оказаться намного хуже. Аналитики отмечают, что снижение экономических показателей Германии оказывает негативное воздействие на всю еврозону. В странах ЕС снизились реальные заработные платы, а уровень потребления товаров и услуг сильно упал по сравнению с 2019 годом. 

Ну а пока Германия идёт ко дну, в США экономические показатели растут, что объясняется рядом протекционистских мер, принятых бывшим президентом США Дональдом Трампом и продолжаемых Джо Байденом. Отличительной чертой американской экономики является меньшая зависимость от экспорта. В то время как 50% ВВП Евросоюза зависит от экспорта, в США этот показатель составляет всего 10%. Европа потеряла своё значение как экспортёр из-за сокращения продаж немецких автомобилей в Китае. Более того, государства по всему миру стремятся развивать своё собственное технологическое производство, что усиливает конкуренцию на мировом рынке. В целом Германии приходится справляться с рядом других проблем, которые сильно отличаются от тех вызовов, что стоят перед США. 

Это и увеличение расходов на оборону, а также растущие затраты на содержание армии мигрантов, не говоря уже о том, что последствия пандемии коронавируса никуда не делись. Оказывает давление на экономику и старение населения, что ставит перед всем ЕС вызовы в сфере труда и здравоохранения. Аналитики уверены, что Германии необходимо срочно пересмотреть свой экономический курс, чтобы не потерять промышленную базу и не стать экономикой, ориентированной только на услуги. Чтобы устранить негативное влияние налогов, бюрократических преград и дефицита квалифицированных специалистов, Германия должна реформировать свою экономику и активно продвигать собственные интересы в сфере энергетики. Нужно учитывать, что всё это мы уже слышали, а журналисты Deutsche Wirtschafts Nachrichten не предлагают ничего нового. Очевидно, что без дешёвого трубного газа из РФ придётся повышать цены на производство химической и автомобильной промышленности. В Африке снова неспокойно, а значит может появиться новая волна мигрантов, а ведь лето подходит к концу, а холодная зима расставит собственные приоритеты. 

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#аналитика #санкции #экономика #экономика германии
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Bot0-Chat
13:59
Так не только французы, какловояки не так и давно с визгом удрали из Артёмовска от Вагнеров.
По странному стечению обстоятельств ВС Франции уходят отовсюду в Африке, куда приходит "Вагнер"
Vorvort
13:57
Наслаждайся. 😂
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
No-va
13:56
Осталось понять кто в этих разрешениях будет играть на 4090 без лучей. А на амд... ой, не работают лучи! Как так?! PS А если заработают то 99% производительность будет дно, тк лучи там тяжелые.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
MinerETh
13:55
Это не минимальный фпс, а 1%. В 1080р и 1440р без PT играй на своей поломанной VII. А на максимальных настройках графики в 4к нативном разрешении, может только 4090 в 60+ fps по среднему кадру.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Вячеслав Иванов
13:48
Прежде нужно разрекламировать, чтобы потом подороже продать. Да и не скоро такие появятся. Может и вообще не стоят того, что там пишут о них. Глядишь наши , и по хлеще придумают.
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ArsTG1
13:45
Лайки этому господину! Цвета АМД. :)
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Ильдар Гафуров
13:43
В войну говорить правду? Вы наркоманы там чтоли
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DIP48
13:41
А не фиг было залупаться на Россию. Ведь сами войну жаждали и всеми силами её провоцировали все годы незалежности. Теперь получают то, что хотели. Мечты сбываются, но есть нюансы.)))
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DIP48
13:39
А зимой холодно и снег, осенью дождливо и мокро, весной ветрено и грязь, летом жарко. Напоминает стенание немцев, что партизаны строем не ходят и не в форме.))) А тут британцам сорняки мешают)))
Британская разведка обвинила высокие кусты и сорняки в провале наступления ВСУ
Vorvort
13:39
Свежачок от TPU. Nvidia снова обосралась: в 1080р, 1440р минимальный fps на 4090 хуже чем у 6900XT. Скорей всего сказалась бОльшая процессорозависимость видеокарт Nvidia в DX12. Ну и на закуску потреб...
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