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Все бойцы ЧВК «Вагнер», принимавшие участие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
Минобороны РФ приняло соответствующее решение

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Известно, что все военнослужащие регулярной армии РФ после получения ранения, а также по завершению контракта получают статус ветерана боевых действий. Он даёт определённые права, позволяя людям, рисковавшим жизнью, рассчитывать на благодарность своей родины. Для того чтобы дать аналогичные права всем добровольческим подразделениям, Минобороны РФ приняло решение включить в свой состав подобные формирования. Известно, что такое решение лишь усилило конфликт между Пригожиным и МО РФ, а в результате вопрос оставался в подвешенном состоянии. Как стало известно, вчера было принято решение приравнять бойцов Частных Военных Компаний (ЧВК «Вагнер» в частности) к ветеранам боевых действий. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва сообщила об этом в своем телеграм-канале, отметив, что 1 августа Правительство России подписало соответствующие постановления.

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Согласно новым правилам, всем «вагнеровцам», которые участвовали в боевых действиях с 11 мая 2014 года, будут выдавать удостоверения ветеранов. Для этого боец должен подать заявление и предоставить необходимые документы в военкомат своего региона. Заявления будут рассматриваться в течение 30 дней, и при соблюдении всех требований, удостоверение будет выдано местным военкоматом. Те, кто заключал контракты с организациями, содействующими армии России, включая Частные Военные Компании, также будут получать удостоверения ветеранов от Министерства обороны. Для этого будет создана специальная комиссия. Заявления необходимо подавать в ту организацию, с которой боец заключал контракт. Организация в свою очередь передаст документы в комиссию Минобороны, и после рассмотрения, если всё в порядке, удостоверение будет оформлено и передано бойцу через содействующую организацию.

Сообщается, что филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии уже готов оказать всем подопечным полное содействие в подготовке необходимых документов для получения удостоверений. Такое решение признаётся важным шагом для множества людей, которые долгое время задавались вопросом о статусе бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Ниже можно увидеть перечень документов, требуемых для получения статуса ветерана боевых действий.

  1. Справка о заключении контракта с ЧВК «Вагнер», а также точные данные о том, когда боец приступил к выполнению своих задач.
  2. Справка о том, что боец принимал участие в специальной военной операции на Донбассе.
  3. Заявление от самого бойца.
  4. Две фотографии 3\4 
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