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Франция может остаться без полиции – сотни стражей Фемиды требуют у Макрона защиты и справедливости
Массовые акции протеста перекинулись на полицию, а обстановка в стране накаляется

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Францию штормит. По мнению аналитиков, экономические потери в ходе недавних беспорядков оцениваются в 1 миллиард евро, при этом вероятность новых протестов всё ещё велика. По данным журналистов The Daily Telegraph, полицейские по всей Франции уже отреагировали на призыв профсоюзов и протестуют против задержания своего коллеги, обвиняемого в жестоком избиении в Марселе. Пострадавший в результате этого инцидента получил серьёзные травмы, что стало триггером для общенациональной акции протеста. Сами же полицейские отмечают, что подобная акция связана не только с отдельно взятым случаем, а правоохранительная система Франции вызывают у них тревогу. Полицейские рассказывают о множестве изменений во Франции, включая рост насилия со стороны протестующих, что приводит к тому, что служители порядка уже не могут работать в нынешних условиях, а значит изменения в системе правосудия назрели.

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Полицейские, участвующие в акции, выполняют только самый минимум своих обязанностей и рассматривают возможность увольнения. Один из них по имени Оливье рассказал, что обычно патрулирует улицы, но теперь реагирует только на экстренные вызовы и игнорирует мелкие правонарушения. Сотрудники полиции ощущают отсутствие поддержки как со стороны общества, так и со стороны политиков. Они считают, что общество перестало ценить их работу и риски, на которые приходится идти ежедневно. Напомним, массовые беспорядки в стране послужили катализатором для подобной акции. Власти решили заключить под стражу полицейского из Марселя, обвиняемого в нападении на молодого человека, в результате которого тот получил серьёзные травмы и потерю зрения. Согласно предварительному расследованию, задержанный полицейский принимал участие в нападении, стреляя пострадавшему в голову и избивая его до того, как тот оказался в коме. Офицеры, участвующие в акции протеста, считают, что решение суда о заключении под стражу было несправедливым. Полицейские организации призывают к уважению их профессии и несению ответственности за свои действия, но одновременно требуют уважения к себе и не ставить их ниже закона. Из-за акции сотни полицейских находятся на больничных листах, что приводит к сокращению числа сопровождающих подозреваемых в суд и ночных охранников в тюрьмах. Министр внутренних дел сообщил, что около 5% личного состава оформили отпуск по болезни или отказались работать.

Сотрудники полиции подчёркивают, что последние вспышки насилия были наихудшими, с которыми они когда-либо сталкивались за всю свою службу. Многие из них рассматривают возможность увольнения, так как больше не чувствуют себя способными работать в таких условиях. Они желают видеть изменения в системе правосудия, чтобы справедливость и безопасность были гарантированы как гражданам, так и служителям закона. При этом акция со стороны полиции уже вызвала споры среди общественности. Некоторые люди считают, что полицейские не должны нарушать свои обязанности и выполнять свою работу, несмотря на трудности. Другие же поддерживают полицейских, считая, что их требования обоснованы и что им необходимо обеспечить безопасные условия работы и защиту от насилия со стороны протестующих.

Недовольны происходящим и в Генеральной инспекции национальной полиции и юстиции (IGPN). Следователи отмечают, что не все полицейские, причастные к делу о жестоком избиении Хеди, готовы сотрудничать с системой правосудия. Согласно отчётам, полицейские отказываются идентифицировать себя на видеозаписях, что сильно затрудняет процесс расследования. На данный момент IGPN занимается расследованием около 30 жалоб на действия полицейских во время последних беспорядков, включая случаи смерти Мохамеда Бендрисса и тяжёлого ранения его двоюродного брата Абделькарима в результате столкновений. Как уже указывалось выше, суд принял решение задержать одного из обвиняемых полицейских, у которого во время инцидента был при себе автомат для подавления массовых беспорядков. Это было сделано, чтобы обвиняемые не сговаривались между собой. Что любопытно, двое из четырёх обвиняемых полицейских признали свою причастность к избиению, в то время как остальные отрицают своё участие. Сотрудники IGPN продолжают работать над опознанием всех обвиняемых на видеозаписях.

Ну а в это время полицейский профсоюз Unité SGP Police выступил с собственным списком требований к властям. Среди требований: предоставление особого статуса полицейским, которые находятся под стражей, а также обеспечение анонимности всех полицейских агентов, которым предъявлены судебные обвинения. Журналист Валентин Жендро, изучавший работу полиции и работавший в Париже под прикрытием, считает текущую ситуацию исключительной. Он подчёркивает, что некоторые полицейские ощущают себя безнаказанными и уверены, что имеют право вершить правосудие. Опираясь на свой опыт, Жендро рассказывает о случаях, когда полицейские применяли насилие из-за считаемой недостаточной эффективности системы правосудия, действуя как присяжные, обвинители судьи в одном лице. Ну а некоторые аналитики полагают, что если так продлится и дальше, то Пятая Республика грозит превратиться в Шестую в самое ближайшее время. 

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#социальная сфера #акции протеста франция
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