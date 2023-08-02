По словам украинского эксперта, танки ВСУ не так хорошо защищены от дронов-камикадзе

Несмотря на то, что современные танки представляют собой тяжело бронированные машины, у них всё равно остаются уязвимые места. Инженеры постоянно совершенствуют противотанковые мины, улучшают проникающие показатели снарядов, ну а ударные вертолёты и вовсе не оставляют технике никаких шансов. Есть ещё артиллерия, способная наносить как точечные удары, так и бить по площади, а в результате шансы попасть под огонь противника велики. Не стоит забывать о противотанковых переносных комплексах, которые успешно применяются много десятилетий и хорошо себя зарекомендовали в украинском конфликте. Инженеры принимают всё новые вызовы, ну а новшеством можно назвать применение беспилотников.

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Особенно опасны так называемые FPV-дроны, которые наносят точечный удар в самые уязвимые места танка. Происходит это за счёт того, что управление подобными БПЛА осуществляется обученными операторами в очках виртуальной реальности. Это позволяет даже при наличии скромной взрывчатки на борту выводить технику из строя и даже уничтожать её, попадая в боеукладку или баки с горючим. По данным украинского военного эксперта по радиотехнологиям с позывным Флэш (а может это фамилия, неясно), в последнее время армия РФ предпринимает шаги для защиты своих танков от возможных атак с использованием FPV-дронов. С этой целью навешиваются купола радиоэлектронной борьбы. Флэш предполагает, что Россия закупает такие системы у Китая. Одновременно с этим он отмечает, что купола РЭБ имеют свои недостатки, поскольку украинские специалисты разрабатывают методы обхода данной технологии. Сам Флэш заявил, что в Украине также ведутся разработки аналогичных систем, но в настоящее время существующие модели значительно уступают российским аналогам и позволяют нейтрализовать лишь каждый третий дрон.

Напомним, ранее Юрий Игнат (официальный представитель украинских Военно-воздушных сил) назвал преимущество России в сфере радиоэлектронной борьбы одной из главных причин неудач наступления ВСУ. Он подчеркнул, что Российская армия имеет значительное превосходство в сфере РЭБ, включая средства борьбы с дронами. Игнат также отметил, что Украина отстаёт в своих разработках в области радиоэлектронной борьбы и большинство технологий находятся наследием советского прошлого. Согласно его словам, в арсенале российской армии имеются антидроновые ружья и мощные станции РЭБ, которые способны оказывать воздействие на беспилотники противника на значительном расстоянии и охватывать больший радиус действия. Что любопытно, Игнат не упоминает о том, что Запад передал Украине значительные средства РЭБ. Не исключено, что такие технологии оказались не очень эффективны в современных конфликтах.