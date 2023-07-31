Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Американский аналитик назвал вертолёт Ка-52 самым опасным оружием РФ, остановившим наступление ВСУ
Вертолёт Ка-52 показал себя с лучшей стороны не только в Украине, но и в Сирии

реклама

Спустя почти 2 месяца после начала наступательной операции ВСУ, Западные кураторы всё более напряжённо пытаются найти виновников того, что Украина так и не смогла достичь поставленных целей. Эксперты полагают, что власти Германии сталкиваются с мощным давлением со стороны общественности, поскольку именно эта страна долгое время заявляла о поддержке Украины и желании победить России. Сегодня там пытаются пояснить причины провалов ВСУ обычным людям, а в результате всю вину возлагают на команду Зеленского. Со стороны журналистов целого ряда изданий (Frankfurter Rundschau, T-Online и других) звучат нелестные заявления в адрес украинского командования, которое обвиняют во всех ошибках контрнаступления. 

реклама

Немецкая пресса отмечает слабое взаимодействие между отдельными подразделениями ВСУ и разницу в подходах к реализации операций различными командирами. Журналисты указывают на многокилометровые минные поля, а некоторые и вовсе пытаются заверить читателей в том, что основанная фаза наступления не началась. Якобы, уже 2 месяца ВСУ ведут разрушение обороны армии РФ, и уже вскоре достигнут в этом деле успехов, получив не только Донбасс, но и Крым. Словом, журналисты боятся даже писать о том, что контрнаступление завершилось полным и безоговорочным провалом, пытаясь убедись самих себя в том, что успехи ВСУ не за горами. По мнению одного из бывших офицеров НАТО, нужно смотреть на вещи трезво, а сам он в качестве одной из причин неудачи украинской армии называет успехи российской авиации. 

По мнению аналитика, российские военные успешно применяют вертолёт Ка-52, который способен останавливать движущиеся колонны бронетехники при помощи высокоточных управляемых ракет. Аналитик ссылается на данные британской разведки, по мнению которой Ка-52 «Аллигатор» считается одной из наиболее опасных систем в арсенале армии РФ. Отмечается, что за последний год Россия усилила наступательные возможности за счёт появления новых вертолётов Ка-52М. Подчёркивается, что вертолёт  представляет собой эффективный инструмент для подавления наступающих ВСУ, работая в тандеме с артиллерией и полагаясь на непроходимые минные поля. Аналитики отмечает, что Ка-52 оснащён передовыми противотанковыми ракетами ЛМУР, способными поражать цели с расстояния около 15 километров. По его мнению, экипажи «Аллигаторов» активно используют преимущества такого оружия, которое способно работать за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны. 

Отдельно отмечается высокая эффективность применения ударных вертолётов РФ в Сирии, где тактики ударов по скоплению террористов и боевой техники отрабатывались годами. Спустя годы российское командование перебросило опытных пилотов на Донбасс, где они эффективно используют манёвренность, высокую защищённость и ударную мощь вертолёта КА-52.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #политика #авиация #ка-52 #ка-52 аллигатор #ка-52м
Источник: lenta.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
23
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
7
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
3
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
8
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
7
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
7
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
8
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Учёные обнаружили уязвимость в передовых ИИ-моделях
+
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
25
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
13-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь
+
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
2
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
1
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
19
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
1
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
15
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
22
Как правильно наносить термопасту на процессор
12
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
2
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
10
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+
О майнинге на приставках PlayStation и других консолях
4

Сейчас обсуждают

Nightingale
12:37
Ну конечно, они же привыкли только убивать (своих граждан), не неся никакой ответственности. СКР б.УССР в 2022 г -- 0,61 (610 младенцев на 1000 женщин детородного возраста). В этом будет меньше. Для ...
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Алексей Козлов
12:30
то чувство, когда сидишь на 1070 strix... 😎
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
Алексей Мозгов
12:26
Спасибо большое!!! Хоть кто то пишет про компы! Мы тут раньше и сидели для этого!!! И про старые и про новые ,да и про разгон)))))) благодарю вас!!!
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
Terminator Cheburator
12:22
Круть!
РЭБ "Сапфир" помог прикрыть части от дронов ВСУ в зоне проведения СВО
Galadriil
12:22
Ты не понимаешь, в кресле сидят "великие" они не могут ошибаться когда сосут доллары
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Алексей Сорокин
12:13
"скинуть американскую марионетку" - это как? там лайк или подписка на неправильного блогера - и к тебе приходят пацаны с битами... или если повезло, срок. а может в РФ, не "американские марионетки"? д...
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
DIP48
12:11
Зачем британцам позориться со своей бронетехникой как немцы ?
В Британии утилизировали 43 танка Challenger 2 – машины были восстановлены, но не попали в Украину
Galadriil
12:10
Коношенков-факты 2 несовместимые вещи
Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
Китя.
12:08
Во время войны еще доходы должны расти. Хрюкнул так хрюкнул.
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
kurar73
12:05
объясните хуангу, что не надо выпускать карты одного класса с разными шинами.. думает одни идиоты вокруг.. . 4060 это 128 бит шина.. 4070 это 192 шина.. приставки есть SE, LT, LE, SUPER, XT.. итд итп
NVIDIA готовит работу над ошибками: GeForce RTX 4060 SUPER получит 12 Гб памяти и выйдет в 2024г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем