Вертолёт Ка-52 показал себя с лучшей стороны не только в Украине, но и в Сирии

Спустя почти 2 месяца после начала наступательной операции ВСУ, Западные кураторы всё более напряжённо пытаются найти виновников того, что Украина так и не смогла достичь поставленных целей. Эксперты полагают, что власти Германии сталкиваются с мощным давлением со стороны общественности, поскольку именно эта страна долгое время заявляла о поддержке Украины и желании победить России. Сегодня там пытаются пояснить причины провалов ВСУ обычным людям, а в результате всю вину возлагают на команду Зеленского. Со стороны журналистов целого ряда изданий (Frankfurter Rundschau, T-Online и других) звучат нелестные заявления в адрес украинского командования, которое обвиняют во всех ошибках контрнаступления.

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Немецкая пресса отмечает слабое взаимодействие между отдельными подразделениями ВСУ и разницу в подходах к реализации операций различными командирами. Журналисты указывают на многокилометровые минные поля, а некоторые и вовсе пытаются заверить читателей в том, что основанная фаза наступления не началась. Якобы, уже 2 месяца ВСУ ведут разрушение обороны армии РФ, и уже вскоре достигнут в этом деле успехов, получив не только Донбасс, но и Крым. Словом, журналисты боятся даже писать о том, что контрнаступление завершилось полным и безоговорочным провалом, пытаясь убедись самих себя в том, что успехи ВСУ не за горами. По мнению одного из бывших офицеров НАТО, нужно смотреть на вещи трезво, а сам он в качестве одной из причин неудачи украинской армии называет успехи российской авиации.

По мнению аналитика, российские военные успешно применяют вертолёт Ка-52, который способен останавливать движущиеся колонны бронетехники при помощи высокоточных управляемых ракет. Аналитик ссылается на данные британской разведки, по мнению которой Ка-52 «Аллигатор» считается одной из наиболее опасных систем в арсенале армии РФ. Отмечается, что за последний год Россия усилила наступательные возможности за счёт появления новых вертолётов Ка-52М. Подчёркивается, что вертолёт представляет собой эффективный инструмент для подавления наступающих ВСУ, работая в тандеме с артиллерией и полагаясь на непроходимые минные поля. Аналитики отмечает, что Ка-52 оснащён передовыми противотанковыми ракетами ЛМУР, способными поражать цели с расстояния около 15 километров. По его мнению, экипажи «Аллигаторов» активно используют преимущества такого оружия, которое способно работать за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.

Отдельно отмечается высокая эффективность применения ударных вертолётов РФ в Сирии, где тактики ударов по скоплению террористов и боевой техники отрабатывались годами. Спустя годы российское командование перебросило опытных пилотов на Донбасс, где они эффективно используют манёвренность, высокую защищённость и ударную мощь вертолёта КА-52.