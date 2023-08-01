Изучаем данные Bloomberg Billionaires Index

В последние несколько десятилетий происходит стремительный рост технологического сектора. Десятки компаний ежегодно становятся «единорогами» (преодолевают оценочную черту в 1 миллиард долларов), тогда как состояние гигантов постоянно растёт. Аналитики называют всё это очередным пузырём, который рано или поздно должен лопнуть. Скорее всего, такое развитие событий неизбежно, вот только предугадать последствия для мировой экономики сегодня невозможно. Состояние миллиардеров, связанных с технологиями, растёт как на дрожжах, тогда как производители пищевых продуктов буксуют, поскольку инвесторы стремятся не только удачно вложить свои деньги, но и быстро заработать. Очевидно, что никаких прорывов ожидать от производителей пищевых продуктов не приходится, поэтому акции подобных компаний стабильны.

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Прежде всего отсылаем вас по ссылке, где представлен так называемый «Bloomberg Billionaires Index» (или индекс миллионеров). Там указана подробная оценка состояния богатейших людей нашей планеты. Как видите, денег у этих ребят становится больше, вот только социальные проблемы не решаются, а экология и вовсе забыта сильными мира сего. Давайте не будем о грустном, ведь в списке есть выходцы и из России. По данным Bloomberg, дела у российских миллиардеров идут очень даже неплохо, ведь эти ребята за первые 6 месяцев текущего года умудрились увеличить свои капиталы на 32 миллиарда долларов. Ведущим среди российских миллиардеров, чьё богатство существенно увеличилось за указанный выше период, оказался основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его благосостояние увеличилось на 5.9 миллиарда долларов и достигло отметки в 21.3 миллиарда долларов.

За ним следует председатель совета директоров и главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чьё состояние увеличилось на 4.98 миллиарда долларов и к настоящему моменту достигло 24.8 миллиарда долларов. Владимир Потанин, президент «Норникеля», остаётся самым богатым россиянином с общим капиталом в 29.8 миллиарда долларов, увеличив своё богатство на 1.23 миллиарда долларов в этом году. Оценка общего состояния российских миллиардеров, которая в настоящее время составляет 309.3 миллиарда долларов, основана на подсчёте стоимости акций компаний, дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной ситуации. При этом отмечается, что не все российские миллиардеры смогли улучшить своё финансовое положение, а некоторые из них понесли значительные убытки. Член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов потерял 525 миллионов долларов, Роман Абрамович утратил 308 миллионов долларов, а Вячеслав Кантор лишился 243 миллионов долларов. Несмотря на это два последних бизнесмена могут похвастать наличием суммы в 7.51 и 6.12 миллиарда долларов соответственно.

Как видите, на Западе лидерами списков миллиардеров являются основатели технологических компаний, тогда как в России на первых местах владельцы значительных природных ресурсов. Возможно, через лет 10 ситуация изменится, а ресурсы станут более ценными, но пока всё именно так, как описывают эксперты. Что до планов российских властей начать производство высокотехнологичной продукции внутри страны, то в условиях санкций они кажутся нереализуемыми. Кроме того, даже если к 2030 году российские инженеры каким-то чудом наладят выпуск продукции по 14-нм технологическому процессу, то это будет локальное производство, без планов выхода на мировые рынки, а значит и основатели подобных компаний не войдут в число богатейших людей нашей планеты.