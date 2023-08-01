Для многих аппаратов 2021 и 2022 годов жизненный цикл подошёл к концу

Одним из самых ожидаемых смартфонов конца 2023 года несомненно является Xiaomi Mi 14 Pro Plus. В целом, вся четырнадцатая серия получит внушительные характеристики, но суперфлагман сможет предложить 120-кратный зум из коробки, а также дюймовый датчик. Не факт, что это позволит совершить большой прорыв, ведь сегодня многое решают алгоритмы обработки изображения. И всё же, наличие оптического увеличения может пригодиться в некоторых сценариях. Серия Mi 14 будет основана на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3, но это уже детали, поскольку в последнее время гонка за скоростные показатели ведётся только в головах энтузиастов, тогда как обычные пользователи о подобных мелочах не задумываются. Ну а вместе с новой линейкой будет анонсирована прошивка MIUI 15, основанная на операционной системе Android 14.

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Что любопытно, несколько флагманов Xiaomi уже получили доступ к предварительной версии ОС от Google, тогда как прошивка собственной разработки доступна единицам. Неясно, чем обусловлена такая секретность, ведь эксперты не ожидают от китайской компании больших прорывов. На самом деле даже MIUI 14 вызывает массу вопросов. Дело в том, что ранее Xiaomi заявила о появлении нескольких функций, которые будут доступны на данной прошивке, вот только все они оказались недоступны на глобальных и европейских моделях. К примеру, речь идёт о возможности удалять предустановленные программы, но сделать это могут только пользователи из Китая. Одним словом, рассчитывать на появление новых функций не приходится, а рассказы о повышении энергоэффективности больше никого не удивляют.

Каждый год нам обещают одно и тоже, но видимых изменений нет. При этом важно понимать, что прошивка окажется доступна только ограниченному числу аппаратов. Инсайдеры полагают, что сегодня на получение MIUI 15 могут рассчитывать всего 62 телефона. Есть также несколько планшетов, которые публикуются в тех или иных списках, но в данном материале речь идёт именно о смартфонах. Как видите, ключевые изменения коснулись всех действующих линеек. Прежде всего заметно исключение их списка серии Mi 10. Жизненный цикл подобных аппаратов подошёл к концу, а владельцам стоит уже сегодня подумать о своей безопасности. Помните, что старые прошивки более уязвимы, поэтому эксперты советуют быть осмотрительными при подключении к общественным беспроводным сетям. Кроме того, не следует скачивать подозрительные приложения, а особенно стоит быть внимательными при использовании ПО из сторонних источников. В этом случае не исключается наличие вредоносных объектов, но всё это актуально для любых мобильных телефонов.

Закончился жизненный цикл и у серии Redmi Note 10. Не исключено, что Redmi Note 10 Pro всё же получит китайскую версию, но до финальной такая прошивка не дойдёт. В списке значится выход прошивки на Redmi 10 5G, вот только в российской рознице такой аппарат не продавался. Нашим читателям знаком Redmi 10 с поддержкой 4G, ну а это два разных телефона. В результате, если вы недавно купили бюджетный смартфон 10-й серии, то будьте готовы к тому, что обновлений он больше не получит. Инсайдеры уверены в том, что список не может считаться полным. Прежде всего в нём нет многочисленных китайских и индийских клонов. Но дело даже не в этом, ведь до конца 2023 года выйдет несколько телефонов Xiaomi, которые из коробки получат MIUI 14. Со 100% вероятности они претендуют на MIUI 15, но пока включать в список подобные девайсы было бы преждевременным. Помните о том, что нужно обращать внимание на актуальность своего смартфона. Если ваш гаджет давно не получал обновления безопасности и работает на старой версии MIUI, то мы бы не рекомендовали использовать его для оплаты товаров и услуг, а также хранения денег.

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