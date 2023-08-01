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Всего 62 смартфона Xiaomi получат актуальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
Для многих аппаратов 2021 и 2022 годов жизненный цикл подошёл к концу

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Одним из самых ожидаемых смартфонов конца 2023 года несомненно является Xiaomi Mi 14 Pro Plus. В целом, вся четырнадцатая серия получит внушительные характеристики, но суперфлагман сможет предложить 120-кратный зум из коробки, а также дюймовый датчик. Не факт, что это позволит совершить большой прорыв, ведь сегодня многое решают алгоритмы обработки изображения. И всё же, наличие оптического увеличения может пригодиться в некоторых сценариях. Серия Mi 14 будет основана на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3, но это уже детали, поскольку в последнее время гонка за скоростные показатели ведётся только в головах энтузиастов, тогда как обычные пользователи о подобных мелочах не задумываются. Ну а вместе с новой линейкой будет анонсирована прошивка MIUI 15, основанная на операционной системе Android 14.

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Что любопытно, несколько флагманов Xiaomi уже получили доступ к предварительной версии ОС от Google, тогда как прошивка собственной разработки доступна единицам. Неясно, чем обусловлена такая секретность, ведь эксперты не ожидают от китайской компании больших прорывов. На самом деле даже MIUI 14 вызывает массу вопросов. Дело в том, что ранее Xiaomi заявила о появлении нескольких функций, которые будут доступны на данной прошивке, вот только все они оказались недоступны на глобальных и европейских моделях. К примеру, речь идёт о возможности удалять предустановленные программы, но сделать это могут только пользователи из Китая. Одним словом, рассчитывать на появление новых функций не приходится, а рассказы о повышении энергоэффективности больше никого не удивляют.

Каждый год нам обещают одно и тоже, но видимых изменений нет. При этом важно понимать, что прошивка окажется доступна только ограниченному числу аппаратов. Инсайдеры полагают, что сегодня на получение MIUI 15 могут рассчитывать всего 62 телефона. Есть также несколько планшетов, которые публикуются в тех или иных списках, но в данном материале речь идёт именно о смартфонах. Как видите, ключевые изменения коснулись всех действующих линеек. Прежде всего заметно исключение их списка серии Mi 10. Жизненный цикл подобных аппаратов подошёл к концу, а владельцам стоит уже сегодня подумать о своей безопасности. Помните, что старые прошивки более уязвимы, поэтому эксперты советуют быть осмотрительными при подключении к общественным беспроводным сетям. Кроме того, не следует скачивать подозрительные приложения, а особенно стоит быть внимательными при использовании ПО из сторонних источников. В этом случае не исключается наличие вредоносных объектов, но всё это актуально для любых мобильных телефонов. 

Закончился жизненный цикл и у серии Redmi Note 10. Не исключено, что Redmi Note 10 Pro всё же получит китайскую версию, но до финальной такая прошивка не дойдёт. В списке значится выход прошивки на Redmi 10 5G, вот только в российской рознице такой аппарат не продавался. Нашим читателям знаком Redmi 10 с поддержкой 4G, ну а это два разных телефона. В результате, если вы недавно купили бюджетный смартфон 10-й серии, то будьте готовы к тому, что обновлений он больше не получит. Инсайдеры уверены в том, что список не может считаться полным. Прежде всего в нём нет многочисленных китайских и индийских клонов. Но дело даже не в этом, ведь до конца 2023 года выйдет несколько телефонов Xiaomi, которые из коробки получат MIUI 14. Со 100% вероятности они претендуют на MIUI 15, но пока включать в список подобные девайсы было бы преждевременным. Помните о том, что нужно обращать внимание на актуальность своего смартфона. Если ваш гаджет давно не получал обновления безопасности и работает на старой версии MIUI, то мы бы не рекомендовали использовать его для оплаты товаров и услуг, а также хранения денег.

  1. Redmi Note 12 4G
  2. POCO X5 Pro 5G
  3. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  4. Redmi K50 Pro
  5. Redmi K50 Gaming
  6. Xiaomi Mi 12S Pro
  7. Xiaomi Mi 11T
  8. Redmi K50
  9. Redmi Note 12 Speed
  10. Xiaomi Mi 12 Pro
  11. Redmi Note 12 Turbo Edition
  12. POCO X4 GT
  13. POCO M4 Pro 5G
  14. Redmi Note 12 5G
  15. Xiaomi Mi 11
  16. POCO M4 5G
  17. POCO M5s
  18. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  19. Xiaomi Mi 12
  20. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  21. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  22. Xiaomi Mi 13
  23. POCO F5
  24. Redmi 11 Prime
  25. Xiaomi Mi 11 Pro
  26. Redmi K60
  27. Xiaomi Mi 11 Ultra
  28. Redmi 10 5G
  29. POCO X5 5G
  30. Xiaomi Mi 12X
  31. Xiaomi Mi 12T Pro
  32. Xiaomi Mi MIX FOLD
  33. POCO F4
  34. Redmi 12C
  35. Redmi K40S
  36. Xiaomi Mi 11T Pro
  37. POCO M5
  38. Xiaomi Mi 12 Lite
  39. Redmi Note 12S
  40. Redmi Note 12 Pro 5G
  41. Xiaomi Mi 12T
  42. Xiaomi Mi 12S
  43. Xiaomi Mi MIX 4
  44. Xiaomi Mi 11 LE
  45. Xiaomi Mi 13 Ultra
  46. Xiaomi Mi 12S Ultra,
  47. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  48. Redmi K60 Pro
  49. Redmi 11 Prime 5G
  50. Redmi Note 11R
  51. Redmi K50 Ultra
  52. Xiaomi Civi 2
  53. Redmi Note 11T Pro
  54. Redmi Note 12 Pro Plus 5G
  55. Redmi Note 12 Discovery Edition
  56. Xiaomi Civi 1S
  57. Redmi K60E
  58. Redmi K50i
  59. Xiaomi Mi 13 Pro
  60. Xiaomi Mi 13 Lite
  61. POCO F5 Pro 5G
  62. Redmi Note 11T Pro Plus
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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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