Чем на это ответит Россия, большой вопрос

Когда дело заходит до глобальных политических вызовов, то решающей может быть каждая уступка. Известно, что Россия в конце 2021 года пыталась решить украинский кризис мирным путём, ведя широкие дискуссии с Европой и США. Вот только до этого российские власти слишком часто не решались жёстко отстаивать свои интересы, а в результате Запад решил проигнорировать интересы РФ. Спустя 500 дней боевых действий авторитет России на международном уровне вырос, но сделано это было благодаря огромному количеству жертв, при этом конфликт и не думает завершаться. Но куда опаснее тот факт, что в США ищут новые пути эскалации боевых действий и создания очагов напряжённости за пределами Украины.

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Известно, что Россия поставила ультиматум всем заинтересованным в вывозе зерна из Украины странам после выхода из зерновой сделки. Утверждалось, что безопасность кораблей, входящих в черноморские порты, не гарантируется, а любые манёвры могут быть расценены как опасные. Предупреждение было недвусмысленным, поскольку все зерновозы снялись с якорей и покинули украинское побережье. В США осудили такое решение РФ, а в Европе начали требовать возобновить вывоз зерна из Украины, поскольку от этого зависит судьба голодающих детей. Очевидно, под детьми там имеют в виду новорождённых свиней, жеребят и телят, поскольку большая часть зерновых пошла на корм скоту в ЕС. Словом, ещё недавно казалось, что зерновой коридор мёртв. Похоже, американцы нашли отчаянных капитанов, решивших прорывать блокаду.

Давайте перейдём к точным данным. Итак, 30 июля сразу 3 корабля вошли Чёрное море с разрешения Турции и направились в сторону Украины. Это были: Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan. Первым двигался с израильским флагом на борту, а за ним в отдалении остальные суда. Второе шло под флагом Греции, а третье имело сразу два флага: Греции и Турции. Вчера Ams1 первым вошёл в бухту Дуная, где на него должны погрузить зерновые в ближайшее время. Остальные два грузовых судна пока в бухту не зашли, но находятся под охраной американского противокорабельного самолёта Р8. Он вылетел с военной базы США в Румынии, а после дозаправился в воздухе, что позволило не покидать место скопления грузовых кораблей. Немного в отдалении кружит разведывательный дрон Forte12 RQ-4, ну а всё это происходит под неусыпным контролем американских спецслужб.

В настоящее время судно Ams1 ещё не вышло из порта Дуная, но есть большие сомнения, что Россия будет вести обстрел гражданских судов, которые перевозят зерновые. Скорее всего, корабли пропустят, ну а это станет очередной поблажкой, за которой последуют последствия. Не исключено, что торговые суда начнут активнее осваивать проторённую дорожку, ну а провокация будет успешно реализована. Никто не сказал, что нужно сбивать американский самолёт или топить грузовые корабли. Очевидно, что есть и менее разрушительные методы влияния, вот только будут ли они использованы, большой вопрос. Пока же в западной прессе гордо пишут о том, как одинокий грузовой корабль под израильским флагом прорвал морскую блокаду несчастной Украины. Там рассказывают, как Зеленский хочет дать пищу голодающим детям Африки, но не может этого сделать из-за позиции России. Посмотреть карты следования судов вы можете выше на скриншотах.