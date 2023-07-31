Представители ЧВК "Вагнер" отмечают, что все обязательства перед бойцами выполнены в полном объёме

Не так давно в прессе появились обвинения в адрес Пригожина. Бизнесмена обвиняли в неправомерной трате государственных средств, выделенных на лечение бойцов ЧВК «Вагнер». История не нашла своего подтверждения, поскольку сами представители частной военной компании все слухи опровергли, а рядовые бойцы рассказывают обо всех выпиленных обязательствах перед ними со стороны Пригожина. Хотят слухи, что для решения этой проблемы бизнесмен даже вынужден был продать часть африканских активов, но в данном случае это не имеет решающего значения, поскольку важен лишь сам факт. По данным начальник медслужбы ЧВК «Вагнер», совсем скоро будет закрыт последний госпиталь в городе Анапа.

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Артемий напомнил, что ранее здесь функционировало 28 госпиталей, который работали на базе гостиниц Анапы. 31 июля прекратил работу последний объект, поскольку все стоящие перед подобными учреждениями задачи выполнены. Отмечается, что за период с июля 2022 по июль 2023 года более 20 000 раненых «вагнеровцев» получили квалифицированную медицинскую помощь, включая применение передовых медицинских технологий. Всего было выполнено свыше 5000 сложных протезирований. Сотрудники компании ЧВК «Вагнер» имели доступ ко всем видам медицинской помощи, включая стоматологическую, офтальмологическую, а также различные хирургические и терапевтические услуги. 31 июля последний пациент передан на долечивание в учреждение министерства здравоохранения Краснодарского края.

По данным Артемия, компания ЧВК «Вагнер» выплатила все страховые возмещения, компенсации, заработные платы и премии каждому бойцу в полном объёме. Контроль за дальнейшим лечением, сопровождением и помощь по разным вопросам доступны для всех добровольцев через колл-центры компании. Артемий выразил благодарность каждому бойцу за самоотверженный труд, высокую мотивацию и проявленный героизм во время выполнения сложных боевых задач в рамках специальной военной операции, а также за высокий уровень дисциплины как в период службы, так и в период лечения. Артемий заявил, что высшее руководство компании и совет командиров сердечно ценят вклад каждого бойца в достижение общих целей.

Напомним, сегодня же появилась информация о том, что ЧВК «Вагнер» приостанавливает набор добровольцев в специальных центрах на территории России. Сообщается, что сегодня такое количество бойцов компании не требуется, поскольку идёт переформирование и определение новых целей. Ранее один из командиров «вагнеровцев» рассказал, что в настоящее время численность ЧВК «Вагнер» достигает 15 тысяч человек. Есть также бойцы, которые находятся в отпусках. Пока сложно сказать, куда будет переброшены все эти силы, поскольку Африка не резиновая, а в Беларуси не требуется так много бойцов. Похоже, пока российские власти решили обойтись в СВО без «вагнеровцев», ну а командир ЧВК «Вагнер» утверждает, что увеличить личный состав с 15 до 50 тысяч можно всего за 2 месяца.