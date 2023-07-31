Защитные заграждения смогут противостоять как надводным, так и подводным беспилотникам

Конфликт в Украине доказал, что гарантировать 100% защиту от беспилотников не может даже самая продвинутая система противовоздушной обороны. Дроны время от времени прорываются даже в Москву, ну а в Киеве заявляют о планах усилить атаки на российские города. Особенно сложной ситуация считается в Крыму, где располагается Черноморский флот. Украина уже не раз использовала так называемый зерновой коридор для прохода дронов-камикадзе в акваторию Севастополя, после чего были предприняты определённые меры. Так, в какой-то момент там построили боновые заграждения, которые позволили защитить военные корабли и гражданскую инфраструктуру от попадания в бухту беспилотников.

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После того как в июле была совершена вторая попытка подорвать Крымский мост, эксперты стали всё чаще задавать вопросы о том, почему аналогичные сооружения не были установлены вокруг моста. Несколько дней назад В. Путин рассказал о том, что ему предоставили на рассмотрение планы дополнительной защиты Крымского моста. Президент не стал уточнять, когда начнётся реализация проекта, лишь указав на то, что журналисты узнают об этом в своё время. Похоже, возведение боновых сооружений стартовало. Сообщается, что в акватории у Крымского моста введены новые меры по защите от беспилотников, которые могут использоваться для диверсий. Отдельно уточняется, что защита сможет работать не только против надводных дронов, но и противостоять попыткам проникнуть внутрь защитного барьера подводных беспилотных аппаратов. Это значит, что устанавливаются металлические решётки, которые встанут на пути непрошенных гостей.

Журналисты уверяют, что в планах установить защитные сооружения на всей протяжённости моста, чтобы обеспечить его безопасность от вероятных диверсий со стороны Украины. Отмечается, что в последнее время диверсанты, действующие в интересах киевского режима, стали всё активнее использовать морские беспилотные аппараты в атаках на Крымской полуостров. Применяются как переделанные водные мотоциклы, так и новейшие западные дроны, поставляемые на Украину странами НАТО. Не исключено, что причиной усиления мер по защите Крымского моста стали заявления Зеленского, назвавшего мост одной из ключевых целей, которую украинские силовики должны уничтожить. Это могло вызвать обеспокоенность у российского правительства, поскольку мост действительно нуждался в дополнительных мерах по обеспечению безопасности.