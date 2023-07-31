Известный публицист рассказал о фактах военных преступлений США

Нет никаких сомнений, что для начала международного расследования против военных преступлений США в десятках стран по всему миру требуются веские железобетонные доказательства. Вот только очень часто ничего подобного нет, поскольку янки хорошо заметают следы, убивая не только противников, но и союзников, которые слишком много знают. Именно поэтому собрать доказательную базу сложно, но возможно. По информации Redacted, есть все основания полагать, что американские солдаты замешаны в массовых убийствах гражданских лиц на территории Сирии. В целом, многие наши читатели скажут, что ничего нового в этих данных нет, вот только ещё никогда Пентагон никто не ловил на подобных действиях за руку.

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Речь идёт об операции, проведённой в 2019 году, нацеленная на захват основателя Игил (признана террористический и запрещена на территории РФ) Абу Бакр аль-Багдади. На тот момент президент США заявлял, что рейд был проведён безупречно, без жертв среди мирного населения. Однако настоящее расследование разрушило эту красивую картину, обнаружив, что ситуация была совсем иной, и что гражданские жертвы были фактом, а не мифом. По данным известного публициста Кеворка Алмасяна, прежде всего нужно понимать контекст происходящих в те годы событий. Так, Игил начала расширять своё влияние в Сирии между 2013 и 2015 годами, а произошло это в результате внутреннего раскола между лидерами «Аль-Каиды». Споры между верхушкой террористической организации имели скорее политический, чем идеологический характер и сводились к контролю над определёнными территориями и влиянием.

Важно отметить, что в Сирию прибыли значительные объёмы вооружений и боеприпасов мз США, оцениваемые в 200 миллиардов долларов. Эти поставки были отправлены различным группировкам, включая Свободную сирийскую армию, «Джейш аль-Ислам» и бригаду «Ахрар-аш-Шам». Однако эти группировки оказались недостаточно сильными для противостояния Игил и «Аль-Каиде», и как результат – либо были поглощены, либо включены в зону влияния этих террористических организаций. Таким образом, большинство предоставленного со стороны США вооружения в конечном счёте, оказалось в руках террористов. Следует вспомнить, как именно террористы катились на пикапах Toyota, а ведь серийные номера этих машин были никому не известны. Затем в 2014 году янки объявили о запуске операции борьбы с терроризмом в Сирии и дали название этому мероприятию «Коалиция под руководством США по борьбе с терроризмом». Несмотря на это Игил продолжала активно расширяться на всё новые территории.

Проблема заключалась в том, что Игил активно использовала сирийскую нефть и получала финансовую поддержку, включая оплату за нефтепереработку и сбыт нефти в Турцию, которая является членом НАТО. Как оказалось, сын президента Турции Эрдогана (Билал) был связан с этими операциями и обеспечивал финансовую поддержку Игил. Это дало возможность террористам приобрести финансовую независимость и трансформироваться из группировки в некое «государство». Удивительно, что все это происходило на глазах у коалиции под руководством США, которая явно не справлялась со своими обязанностями по противодействию терроризму в Сирии. В конце 2015 года Джон Керри встречался с сирийскими оппозиционными лидерами, признавая, что США видели, как Игил расширяет свои владения в Сирии. При этом американцы полагали, что это неплохое развитие событий. По их мнению, усиление террористов в Сирии приведёт к ослаблению режима Асада и вынудит президента сделать уступки под давлением США. Вот только в эти планы вмешалась Россия и поддержала Сирию в борьбе с терроризмом. Это совместное действие позволило России и Сирии успешно справиться с Игил и уничтожить организацию в регионе.

Когда американцы поняли, что Игил более не представляет для них пользы, то перешли к другим приоритетам. Нужно понимать, что уничтожение лидера организации не гарантирует полного уничтожения самой организации, так как многие факторы влияют на её существование, включая идеологию. Таким образом, Игил просто заменила одного лидера на другого, и цель рейда не была достигнута в полной мере. По словам Кеворка Алмасяна, во время ковровых бомбардировок Ракки со стороны американской армии, количество жертв и последствия сравнимы с разрушениями, наблюдавшимся в Хиросиме и Нагасаки. Город полностью превратился в развалины, а в результате погибли сотни мирных граждан. Аналитик задаётся вопросом, сколько ещё сотен и тысяч людей стали жертвами амбиций так называемого «глубинного государства» внутри США. По его мнению, если бы обычные американцы узнали бы обо всех фактах, то потребовали бы расследования, ведь 99% мирных граждан никогда не согласятся с методами, которые используют власти.



