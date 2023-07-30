Машина станет настоящим триумфом высоких технологий

Эксперты отмечают, что танк Abrams в последней модификации заслуженно считается одним из самых современных и способен эффективно решать любые задачи. Машина обладает огромным потенциалом и имеет в своём распоряжение не только отличное бронирование, но и высокие технологии, позволившие превратить танк в настоящий компьютер на колёсах. Несомненно, это имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. И всё же, сегодня мы обойдёмся без критики американского танка, поскольку на подходе самая новая модификация M1A2 SEP v.4.

реклама

Напомним, General Dynamics заключила контракт на разработку подобной модификации ещё в 2017 году, а в последние полтора года идёт тестирование нескольких машин, которые получили те или иные доработки. Похоже, финальной модификации всё ещё нет, поскольку танки проходят обкатку, в результате чего некоторые элементы могут быть заменены, удалены или улучшены. Вообще, планировалось начать испытания опытных образцов уже в 2020 году, но задержки в согласовании характеристик, а также пандемия COVID-19 привели к переносу сроков. В результате первый танк, получивший улучшения по новому проекту, был замечен на испытаниях только осенью прошлого года. Подробности содержания пакета модернизации до сих пор оставались неизвестными, а в прессе есть лишь неполные данные, но общую картину уже можно сформировать.

Один из значительных аспектов модернизации будет связан с функционированием приборов наводчика и командира танка. Появятся цветные камеры высокого разрешения для повышения ситуационной осведомлённости и точности поиска, идентификации и поражения целей. Также будет внедрён обновлённый датчик метеоусловий, учитывающий параметры окружающей среды перед произведением выстрела, такие как скорость и направление ветра, атмосферное давление и другие факторы. Также особое внимание уделяется новым тепловизионным прицелам FLIR третьего поколения. Они работают в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах, что обеспечивает высокую дальность идентификации целей. В результате дальность идентификации возрастает в 2.6 раза по сравнению с предыдущими поколениями тепловизоров. Это значительно улучшает возможности танка в сложных боевых условиях, а значит машина больше не будет зависеть от погоды.

Помимо этого, Abrams в модификации M1A2 SEP v.4 будет оборудован комплексом оптико-электронного противодействия (КОЭП), влияющим на уменьшение вероятности получения попаданий от кумулятивных снарядов и ракетных систем, использующих лазерное наведение и дальномеры. КОЭП будет состоять из датчиков на внешней броне танка, которые будут реагировать на лазерное излучение, а также получит пусковые установки для аэрозольных гранат. Такая система позволит танку скрыться за дымовой завесой и предотвратить собственное обнаружение противником. В рамках обновления предполагается усовершенствование электронных компонентов и систем цифровой связи, а также внедрение камер для обзора во всех проекциях машины. Танк будет обладать интеллектуальной системой кондиционирования, которая сможет регулировать охлаждение воздуха внутри танка и энергопотребление электронных приборов для предотвращения его перегрева. Планируется установка системы управления огнём с лазерным целеуказателем, что обеспечит танку расширение его боевых возможностей в бою и улучшенное взаимодействие с дружественными силами.

Помимо всех этих улучшений, разработчики M1A2 SEP v.4 указывают на то, что танк сможет стать одной из первых платформ, в рамках которой будет изучено применение технологий на базе искусственного интеллекта. Пока это только теория, но американские инженеры полагают, что такой подход может значительно повысить боевую эффективность и автономность танка. Стоит учитывать, что изначально планировалось начать массовую модернизацию танков на несколько лет раньше, но сроки постоянно переносятся. Неясно, какие решения приняты на этот раз, но даже существующие модификации представляют собой вершину технологического прогресса. В России в качестве конкурента может выступить «Армата», но пока всё сводится к тому, что армии РФ такой мощный и дорогой танк не нужен.