В Baikal Electronics уверяют, что работают над процессором, который будет в 6 раз быстрее Baikal-S

Переход на отечественные процессоры в армии РФ и других чувствительных отраслях начался много лет назад. Вполне возможно, что руководство страны не исключало масштабных санкций, но так и не успело вывести полупроводниковую отрасль на достаточно высокий уровень. Использовать российские камни для игр и развлечений решительно невозможно, но никто в этом направлении и не работает, хотя именно здесь сосредоточены большие деньги. Что до рабочих задач, то есть несколько проблем, которые предстоит решить. Прежде всего санкции мешают производить даже то, что уже разработано. TSMC указала российским вендорам на дверь, а Samsung присоединилась к введённым США ограничениям. Не исключено, что поддержку российским компаниям оказывают китайские партнёры, которые и занимаются выпуском чипов, но обе стороны об этом предпочитают не распространяться.

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Есть также проблемы с освоением собственных мощностей для производства чипов. Сегодня в РФ есть доступ к 65-нм технологическому процессу, но речь о штучном выпуске инженерных моделей, тогда как основные мощности остались в прошлом веке. В 2021 году была предложена национальная стратегия, в рамках которых к 2030 году в России должен появиться отечественный станок, выпускающим серийно процессоры по 16-нм техпроцессу. Неясно, возможно ли это в условиях санкций, ну в целом есть ещё нехватка денег, ведь разработка современного чипа требует значительных инвестиций. Это далеко не все задачи, которые предстоит решать российским производителям процессоров, ну а мы изучим тестирование следующих процессоров: Baikal-S с Intel Xeon Gold 6230 и Huawei Kunpeng 920. Отмечается, что специалисты Baikal Electronics провели комплексное исследование, используя разнообразные сценарии, чтобы оценить производительность своего процессора Baikal-S в различных условиях. Тестирование включало вычисления однопоточной и многопоточной производительности, пропускную способность памяти, тесты сжатия и декомпрессии, а также другие тесты, характеризующие общую производительность системы.

Напомним, Baikal-S оснащен 48 ядрами Arm Cortex-A75, созданными на базе 16-нм техпроцесса, с базовой тактовой частотой 2.5 ГГц, что делает его мощным конкурентом на рынке процессоров. Kunpeng 920 предлагает 48 ядер TaiShan v110 с тактовой частотой 2.6 ГГц и базируется на более новом 7-нм технологическом процессе TSMC HPC. Xeon Gold 6230 выпущен в 2019 году и имеет 20 ядер. Он основан на 14-нм технологическом процессе, а эксперты указывают на то, что авторам тестирования следовало бы использовать более современный Intel Xeon Platinum с 48 ядрами. Несмотря на некоторые ограничения тестирования, включая отсутствие полной информации о тестовых системах и условиях, а также не полный набор тестов на каждом из процессоров, Baikal Electronics смогла продемонстрировать некоторые успехи собственного продукта. Тесты показали, что Baikal-S обладает высокой пропускной способностью памяти, превосходя процессор Xeon Gold 6230 на 34% в тесте Stream. Kunpeng 920 продемонстрировал свои сильные стороны в других аспектах, включая сжатие и декомпрессию с использованием 7-Zip, где его производительность была на 73% выше, чем у Baikal-S. В то же время, Baikal-S обошел Xeon Gold 6230, показав результат на 67% лучше в тестах декомпрессии 7-Zip.

Тесты однопоточной и многопоточной производительности Geekbench 5 показали, что Xeon Gold 6230 был на 112% быстрее Baikal-S в одноядерном режиме, однако российский чип набрал на 80% больше баллов по многоядерности, чем Xeon Gold 6230. Таким образом, Baikal-S продемонстрировал хороший потенциал в параллельных вычислениях. Baikal Electronics также поделилась некоторыми результатами тестов SPEC CPU 2017 для Baikal-S, работающих на различных частотах (2 ГГц и 2.5 ГГц). Похоже, в данном случае, компания не проводила прямых сравнений с Xeon Gold 6230 или Kunpeng 920, что может быть связано с ограничениями тестирования или желанием сфокусироваться на определённых аспектах производительности Baikal-S.

В итоге, результаты тестирования позволяют утверждать, что Baikal Electronics всё ещё имеет некоторый потенциал и способен стать эффективной заменой западным аналогам в определённых сегментах. При этом российская компания заявляет о том, что начала разработку чипа следующего поколения – Baikal-S2 с 28 ядрами Arm Neoverse-N2, тактовой частотой 3 ГГц и поддержкой до восьми каналов памяти DDR5. Предполагается, что это увеличит производительность до 6 раз. Как уже отмечалось выше, перед Baikal Electronics стоят вызовы в виде санкций и масштабирования. Китайские полупроводниковые гиганты могут помочь с выпуском продукции, тогда как всё остальное придётся делать самостоятельно.