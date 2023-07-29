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27 граждан Германии названы радикалами, поскольку уехали в Украину сражаться на стороне РФ
В Германии пожаловались на «радикалов», которые уехали из страны и сражаются на стороне России

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Ещё до распада СССР было заметно, что США проводит мощную информационную компанию в странах Восточной Европы. Началось всё это очень давно, ну а спустя 30 лет после краха былой империи нужно признать, что Россия ничего не сделала для противостояния Западу в странах Варшавского договора. В итоге сегодня в Польше, Румынии, Молдавии, странах Балтии и многих других к власти пришли ястребы Вашингтона. Это жертвы информационной войны, многие из которых основывают свои убеждения на ложных фактах. Уже довольно давно США создаёт в этом регионе новую историю, подменяя одни события другими, а в результате сегодня мы имеем крайне агрессивный регион, который представляет значительные политические и экономические сложности на пути развития РФ. 

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Но если до начала СВО местные элиты делали России мелкие пакости, а радикально настроенные граждане исподтишка хулиганили, прячась за спиной дядюшки Сэма, то после 24 февраля 2022 года тысячи фанатиков хлынули в Украину. Кому-то просто хотелось пострелять в русских, тогда как другие имели сформированные политические взгляды. Предполагается, что на Донбассе находится значительный контингент из регулярной армии Польши, но доказать подобные факты сложно. Не отставать от поляков решили и немцы. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, в настоящее время более 60 граждан Германии с радикальными взглядами принимают участие в вооружённом конфликте на территории Украины. 

Сообщается о том, что немецкие спецслужбы уже достаточно давно изучают эту группу граждан, отправившихся в зону украинского конфликта, и отмечают, что большинство из них придерживается радикальных взглядов и связано с экстремизмом или политически мотивированной преступностью. На данный момент установлено местонахождение 39 немецких радикалов из общего числа 60, отправившихся в Украину. Интересно отметить, что подавляющее большинство из тех, кто вступил в боевые действия на стороне участников конфликта, находятся на стороне России (27 человек), тогда как всего лишь 12 немецких радикалов сражаются на стороне Вооружённых Сил Украины.

Министерство внутренних дел ФРГ подчёркивает, что граждане Германии, принимающие участие в украинском конфликте, не подлежат уголовному преследованию, если они служат в регулярной армии или добровольческих формированиях. Уголовная ответственность предусмотрена только для наёмников, вот только все те, кто присоединился к Вооружённым Силам Украины или имеет пророссийские взгляды, пока классифицируются как добровольцы. Прокуратура Германии проводит проверку относительно пребывания граждан страны в зоне боевых действий в Украине. Не исключается, что некоторые из добровольцев все же будут привлечены к уголовной ответственности. Вполне возможно, что речь идёт о тех, кто вступил в боевые действия на стороне России. Отметим, что правительство Германии не даёт комментариев на этот счёт. Можно предположить, что вступившие в ряды добровольцев на стороне РФ – это бывшие граждане России, которые какое-то время жили в Германии. Что до радикальных взглядов, то на Западе любое мнение, отличающееся от официальной позиции, сегодня считается радикальным. Особенно, если речь идёт о поддержке России.  

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#сво #политика
Источник: topwar.ru
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