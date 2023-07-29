Некоторые видеокарты можно назвать неплохими, но большая часть удручает

На этой неделе AMD без особого шума выпустила ещё одну видеокарту. Речь идёт о Radeon RX 7900 GRE, которая стала урезанной версией Radeon RX 7900 XT. Главные изменения коснулись количества вычислительных блоков. Так, новинка получила GPU Navi 31 с 80 вычислительными блоками, тогда как у полноценной Radeon RX 7900 XT в наличии 84 блока. Изменения коснулись и шины памяти, которая у оригинальной видеокарты 320-битная, тогда как здесь 256-битная шина и урезанный Infinity Cache с 80 до 64 Мб. В итоге, если вы изучите тесты, то сможете убедиться в том, что новинка примерно равна по скорости GeForce RTX 4070. Учтите, что Radeon RX 7900 GRE будет продаваться только в Китае, где за неё попросят 650 долларов. Словом, полный провал, ведь GeForce RTX 4070 стоит 600 долларов.

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Неясно, зачем вообще была такая видеокарта нужна, ведь на подходе Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700 (возможно, с приставками «ХТ»), наиболее мощная из которых должна стоить примерно 550 долларов и слегка уступать GeForce RTX 4070 по скоростным характеристикам. Вообще, многие из наших читателей слышали, что спрос на видеокарты падает, а обычные геймеры не готовы тратить такие большие деньги на развлечения. Давайте посмотрим на всю линейку AMD, которая сегодня доступна в рознице и сделаем выводы по каждому графическому чипу в отдельности. Обойдёмся без сравнений с NVIDIA, поскольку в данном случае нас интересует только то, захочет ли рядовой геймер купить ту или иную видеокарту от тётушки Су.

Начать нужно с Radeon RX 7900 XTХ. Главный минус флагмана красной команды заключается в крайне завышенной стоимости. В США за видеокарту просят около 950 долларов, но бывают скидки, когда вы можете купить её и дешевле, либо получить в подарок 32 Гб оперативной памяти, пару игр или что-то другое. В российской рознице за Radeon RX 7900 XTХ просят 1370 долларов, что крайне дорого, ведь речь идёт об отстающем игроке на рынке. Здесь прежде всего стоит бросить камень в огород AMD, поскольку компания просто не осознаёт, что для эффективной конкуренции нужно снижать цены по всему миру, а не только в США. Видеокарта порадует настоящих энтузиастов, ведь она предлагает 24 Гб видеопамяти, 384-битную шину и огромный запас прочности с потенциалом за 5-6 лет. И всё же, это не самая быстрая видеокарта в мире, а платить такие огромные деньги за второе место – это какой-то абсурд.

За Radeon RX 7900 XT в США просят скромные 750 долларов, ну а на российском рынке жутко непопулярная видеокарта стоит 93 тысячи рублей. Да, здесь вы найдёте 20 Гб видеопамяти, вот только для большинства геймеров – это не повод платить за продукцию AMD такую значительную сумму. Многие любители компьютерных игр привыкли, что видеокарты от красной команды быстрые, но недорогие, тогда как сегодня нам предлагают пусть и очень неплохое решение, но по запредельной стоимости. Если вам не лень изучить статистику Steam, то вы сможете убедиться, что процент владельцев Radeon RX 7900 XT меньше статистической погрешности. Проще говоря, видеокарта никому не нужна, поэтому и мы будем обходить её стороной.

Довольно странно выглядит Radeon RX 6800. Возможно, видеокарта ещё способна тянуть все игры в 2К на максимальных настройках графики, но это не значит, что она должна так дорого стоить. На китайских площадках, куда слетаются майнеры со всей Поднебесной, нечто подобное продают за 30 тысяч рублей, тогда как здесь стоимость ничем не оправдана. Мы полагаем, что нужно дождаться Radeon RX 7800 ХТ, которая будет стоить около 70 тысяч, но предложит более высокую скорость. Кроме того, ожидается выход технологии FSR 3.0, за счёт которой вы сможете поиграть с ультимативными настройками даже в 4К.

А вот Radeon RX 6750 ХТ кажется нам вполне годным выбором. Смотрите, в переводе на доллары за видеокарту просят 500 баксов. Это ровно столько, сколько оценивается новая GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти в американских магазинах. Помните, что в России вы платите 20% налог, поэтому стоимость Radeon RX 6750 ХТ кажется нам оправданной, а производительность внушительной для своей ценовой категории. Если бы ещё курс рубля был не таким низким, то можно было бы рассчитывать на более выгодную цену.

В продаже встречается ещё несколько графических чипов, но в данном случае у нас не было задачи изучать их все, поэтому мы продолжим с Radeon RX 6650 ХТ. В переводе на доллары за видеокарту просят 350 вечнозелёных, а это дешевле, чем Radeon RX 6650 ХТ стоила на момент старта. Повторимся, что в США дешевле, но в РФ видеокарта смотрится очень неплохо и в целом может считаться одним из лучших решений за свои деньги. Мы бы не советовали пробовать на видеокарте запускать требовательные игры в 2К, ведь здесь всего 2 Гб видеопамяти. И всё же, с технологией масштабирования вы получите полноценное решение для любых задач. Видеокарта нетребовательная, быстрая и стоит каждого рубля, который вы за неё заплатите.

Ну и завершим на Radeon RX 6500 ХТ. А вот здесь мы категорически не советуем вам брать такую видеокарту. Дело в том, что ещё год назад она и смотрелась посредственно, но за это время в продажу поступили новые игры. Требования растут, а разработчики не хотят заниматься оптимизацией. Можно сколько угодно раздувать губы и обвинять игровые студии, вот только ничего не изменится. 4 Гб для современных игр – это мало, а Radeon RX 6500 ХТ решительно не подходит для 1080р. Отметим, что есть нетребовательные игры, а также классика трёхлетней давности, где видеокарта будет себя чувствовать неплохо. Если вам не нужно ничего требовательнее Мира танков, то Radeon RX 6500 ХТ вам понравится, хотя цена могла быть и ниже. Как вы уже поняли, остальные видеокарты от тётушки Су ещё хуже, поэтому их лучше не брать.