Согласно украинскому законодательству, выезжать за пределы страны мужчинам призывного возраста запрещено

Ещё до начала СВО, Зеленский занимался активным уничтожением свободы прессы. Фактически, он прикрыл все оппозиционные телеканалы и другие средства массовой информации в кратчайшие сроки. Ну а после 24 февраля 2022 года президент Украины разошёлся не на шутку. Так называемая декоммунизация заиграла новыми красками, а в итоге были запрещены все оппозиционные партии. Несогласные бежали из страны, ну а сам Зеленский успешно продолжил начинания своего предшественника в области веры. Можно сказать, что ученик превзошёл своего учителя, ведь Зеленский стремительно уничтожает украинское православие в стране под радостные визги жителей западной Украины. В Европе такие вещи не комментируют, ну а поскольку оппозиции не осталось, то и высказывать противоположную точку зрения никто не может.

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В анонимных мессенджерах можно почитать о невероятном уровне коррупции команды Зеленского, ну а очередной привет прилетел от бывшего министра инфраструктуры Украины. Владимир Омелян, который в настоящее время должен находиться на службе в Вооружённых силах Украины в звании капитана, совершенно неожиданно засветился на острове Крит. По информации, полученной из украинских изданий, командование его воинской части, которая расположена в Ровно и где, как утверждается, Омелян проходит службу, разрешило бывшему министру провести 17 дней своего отпуска на острове Крит. Разрешение на выезд было подписано лично командиром воинской части. Омелян покинул Украину через пункт пропуска Устилуг в Волынской области, а отпуск продлится с 21 июля по 6 августа. Подобная информация вызвала массу негодования в социальных сетях, поскольку согласно законодательству Украины, мужчинам старше 18 лет запрещено покидать территорию страны.

Сотрудники, служащие в одном подразделении с Омеляном, заявили, что бывший министр крайне редко появляется в расположении части и много времени проводит по личным делам во Львове. Ну а вчера экс-министр опубликовал фотографии с курорта, где заявил, что отпуск ему гарантирован согласно нормам действующего законодательства Украины. Омелян подчеркнул, что на протяжении полутора лет он принимал активное участие в боевых действиях. Бывший министр напомнил, что является действующим офицером 104-й бригады территориальной обороны, а ранее служил в 251-м батальоне 241-й бригады. Вот только рядовые сотрудники из этих подразделений утверждают, что экс-министр практически не появлялся в части, редко приезжал туда в гражданской одежде и представлялся волонтёром. Нужно понимать, что Омелян ни первый и точно ни последний высокопоставленный чиновник из команды Зеленского, который свободно путешествует по миру. Что любопытно, ранее министр обороны Украины открыто заявил, что у мужчин призывного возраста сегодня в стране нет никаких прав. Резников подчеркнул, что все мужчины должны явиться в военкоматы, а после с честью погибнуть за свою страну. Похоже, у друзей президента некоторые права всё же есть.