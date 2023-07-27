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Канада поставит Украине 1000 картонных бронеавтомобилей Senator, не пригодных для боевых действий
Машина хорошая, но решительно не подходит для армии

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Известно, что многие страны осуществляли Украине штучные поставки бронированной техники собственного производства. Эксперты уверяют, что такой подход граничит с логистическим адом, поскольку в случае поломки подобрать комплектующие практически невозможно. Именно поэтому большая часть редких автомобилей не попадает в горячие точки, поскольку после боя они превратятся в балласт, восстановить которые не представляется возможным. Но бывает и так, что какая-то страна поставит ВСУ десятки и даже сотни машин, но ни одна из них не появляется в биноклях армии РФ. 

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Проще говоря, по некоторым причинам, такие бронеавтомобили остаются в резерве, а многие и вовсе переданы в полицию, для гражданских целей и других миссий, никак не связанных с боевыми действиями. Именно такая судьба ждала бронеавтомобиль Senator канадского производства. По некоторым данным, Украина уже получила порядка 550 единиц подобных авто, но до сих пор не использовала их для переброски своих сил на линии соприкосновения. Представитель компании Roshel, которая и выпускает Senator, недавно заявил о том, что к концу текущего года количество поставленных Киеву машин превысит тысячу единиц. О том, куда автомобили будут направлены, не утверждается, а значит речь снова может идти о гражданских целях.

Напомним, Roshel Senator 4x4 был впервые представлен публике в октябре 2018 года и базируется на модифицированном шасси Ford F-550. Бронеавтомобиль оснащён 8-цилиндровым дизельным двигателем V-образной формы объемом 6.7 литра и мощностью 330 л.с. при 2600 об/мин. Производитель утверждает, что техника обладает высокой устойчивостью к огню из оружия малого калибра, имеет усиленное днище, башенную систему компоновки оружия (пулемётной установки) и противоминную броню, обеспечивающую стандарт баллистической защиты до уровня STANAG III B7. Но всё это рекламная информация, которая нам с вами ничего не даёт, а значит стоит изучить характеристики подробнее. 

После появления такой машины в Украине, независимые эксперты уже протестировали её и сделали выводы. Отмечается, что бронированное стекло действительно легко выдерживает прямые выстрели из оружия до 50-го калибра. Снаружи стекло и вовсе закрыто решёткой, поэтому даже после уничтожения бронированного стекла попасть внутри будет проблематично. Выяснилось, что броня кузова составляет примерно 10-мм, а значит она неплохо справляется с пулями из пистолетов, но даже некоторые автоматы способны её пробить. Что до пулемётов, то здесь всё очень плохо, а главным минусом считается днище. Оказалось, что пол защищён слоем брони только со стороны салона, что явно недостаточно для того, чтобы справляться с минами. Речь идёт о неплохой машине для полиции, но отвратительном броневике для перевозки солдат в рамках боевых действий. 

Предполагалось, что Senator смогут усилить на месте украинские инженеры, вот только есть все основания предполагать, что ничего не вышло. Клиренс у машины не такой большой, чтобы навешивать броню снаружи, ну а внутри делать это нет никакого смысла. Вообще, автомобиль действительно стоящий, поскольку напичкан продвинутой электроникой под завязку. Например, у него есть камера с тепловизором. Инфракрасный прожектор расположен таким образом, что может свободно вращаться на 180 градусов, а многочисленные светодиоды способны ослепить небольшую группу противников. Повторимся, в теории хорошо, но на практике даже если гранатометный выстрел придётся по касательной, Senator придёт в негодность, а ведь есть ещё и дроны-камикадзе, которых в последнее время в СВО становится всё больше. 


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#аналитика #сво #военные технологии #senator
Источник: topwar.ru
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