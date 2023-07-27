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Американский разведчик подтвердил, что США скрывают обломки НЛО и разрабатывают внеземные технологии
Слушанья состоялись в Конгрессе перед журналистами

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Время от времени в прессу попадают факты, свидетельствующие о том, что правительство США знает о НЛО больше, чем говорит. В целом, публичные слушанья пока не дали никаких результатов, но попытки выудить информацию из уст официальных лиц, постоянно предпринимаются. Недавно были инициированы очередные слушанья в Конгрессе, где было решено обсудить тему неопознанных летающих объектов на самом высоком уровне. Конгрессмены внимательно выслушали бывшего сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных лётчиков, которые рассказали о своих столкновениях со странными объектами. По словам участников слушаний, члены Конгресса США были крайне заинтригованы. 

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Дэвид Граш сообщил, что американское правительство обладает обломками НЛО. По его мнению, есть все основания полагать, что у властей есть даже останки самих инопланетян, при этом правительство умышленно скрывает подобную информацию. Якобы, уровень технологий там настолько высокий, что превосходит всё то, что знает человек, ну а поскольку информация относится к крайне секретной, то бывший сотрудник разведки попросил конгрессменов не расспрашивать его больше, ведь подобные темы лучше обсуждать за закрытыми дверями. Проще говоря, прессе снова указали на выход, ссылаясь на ту саму национальную безопасность США. Дэвид Граш заявил, что готов сказать и больше, но на закрытых слушаньях. Что такого известно бывшему сотруднику американской разведки, чего не положено знать простым смертным, нам неизвестно.

Бывший пилот ВВС США по имени Райан Грейвз решился на описание общих характеристик НЛО, с которыми сталкивались американские пилоты. Он упомянул, что НЛО имели форму темно-серых или черных кубов внутри прозрачной сферы и способны разгоняться от нуля до 2-3 тысяч км/ч за считанные секунды. При этом НЛО также прекрасно разгонялись и против ветра, а в целом корабли пришельцев очень похожи по форме на конфету «Тик-Так». По словам пилота истребителя, инопланетяне гладкие, белые или блестящие. Решил отмолчаться и официальный представитель Белого дома. По словам Джона Кирби, президент относится к проблеме НЛО очень серьёзно и даже поручил Пентагону создать специальное управление для исследования аномальных явлений.

Напомним, недавно проходили аналогичные слушанья в Конгрессе, на которых были представлены косвенные доказательства существования инопланетян. Докладчики также рассказывали о невероятных технологиях пришельцев, но после конкретных вопросов тут же заявили, что готовы сотрудничать на такие темы исключительно без присутствия прессы. Ну а о чём поведали конгрессменам докладчики, остаётся только догадываться. Не исключено, что никакой секретной информации в руках пилотов авиации США и нет, поскольку за последние годы благодаря развитию технологий были опровергнуты многие гипотезы. Так, за счёт нейросетей, способных значительно улучшить качество старых видео и фото, было найдено объяснение многим феноменам, которые долго время вызывали повышенное внимание и считались аргументированными и непреложными доказательствами того, что НЛО посещают нашу планету. 

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#интересное #нло
Источник: topwar.ru
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