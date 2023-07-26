По мнению высокопоставленных представителей НАТО, "вагнеровцы" блефуют

Многие аналитики полагают, что появление ЧВК «Вагнер» в Беларуси серьёзно нарушит планы Польши, которая мечтала в нужный момент отхватить себе часть западных областей Украины. О планах правящих элит Польши недавно говорил В. Путин, ну а заявления Лукашенко и вовсе вызвали настоящую истерику в определённых кругах. Напомним, на этих выходных президент Беларуси встречался с Путиным, где на совместной пресс-конференции озвучил крайне любопытный факт. По словам Лукашенко, бойцы ЧВК «Вагнер» уже давно просят его отпустить их на экскурсию в Варшаву. Сам президент категорически против, поэтому сдерживает «вагнеровцев» от необдуманных шагов.

реклама

В Польше тут же потребовали объяснений, рассказывая о том, что страна не является участником боевых действий. Там в очередной раз поведали об опасностях, которые идут от ЧВК «Вагнер» и призвали США защитить их от растущих угроз. Похоже, американцы устали от истерик поляков, поэтому руководитель пресс-службы Госдепартамента США решил прояснить ситуацию. По словам Мэттью Миллера, воспринимать всерьёз слова Лукашенко не стоит, поскольку речь идёт об обычной провокации. При этом Миллер утвердительно заявил о том, что США и весь альянс готовы защищать каждый сантиметр территории Польши. Несколько чиновников рангом поменьше, сделали аналогичные заявления, ну а Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил журналистов, что Румыния ранее получила аналогичные гарантии. По его словам, Америка готова защищать интересы альянса, особенно в свете атак на зерновые склады в дельте Дуная. США рассчитывают на поддержку Румынии по зерновой инициативе и возобновлении транзита украинского зерна.

Напомним, Польша перебросила на границу с Белоруссией значительные военные резервы. Вместе со странами Балтии создаётся очередная коалиция, ну а количество угроз продолжает расти. Ранее Пригожин открыто предлагал успокоить горячие головы в Варшаве, пробив сухопутный коридор в Калининград. По его словам, это дало бы понять польским элитам, что Россия настроена серьёзно и готова защищать своих граждан как бы далеко они не находились. Что до Калининграда, то эта область постоянно оказывается в заложниках у стран Восточной Европы, которые своими действиями провоцируют российские власти на более суровые меры.