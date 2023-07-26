Решение вызвало массу критики со стороны политиков и общественных деятелей

Разговоры о повышении верхней планки призывного возраста в России начались несколько месяцев назад. Тогда предлагалось сделать это в рамках поэтапного перехода, но поднять не только верхнюю, но и нижнюю границу. Таким образом, на службу должны были призывать с 21 года и до 30 лет, но несколько дней назад был принят закон, согласно которому подняли только верхнюю планку. При этом закон вступит в силу 1 января 2024 года, а все те, кому уже сегодня или до конца текущего года исполнится 27 лет, не подлежат весеннему призыву.

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Закон вызвал бурные дискуссии, а многие не согласны с принятыми формулировками. Вы удивитесь, но находятся люди, которые уверены в том, что нужно всех мужчин поставить под ружьё, а самим в это время жировать, пользуясь депутатской неприкосновенностью. Так, недавно крайне неожиданное предложение сделал, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Алексей Журавлёв полагает, что нужно поднять призывной возраст до 40 или даже 50 лет. И вообще, все граждане России должны служить в армии вне зависимости от возраста. Политик указывает на то, что сегодня в СВО много добровольцев, которым за 40 лет, но это не мешает им выполнять свой долг перед родиной. Очевидно, что депутат полностью уверен в том, что, находясь в тёплом кабинете, он полностью выполняет свой долг перед страной.

Похоже, пока подобные предложения не пройдут, поскольку идея Журавлёва подверглась критике в Совете по правам человека (СПЧ), где была названа своеобразной формой пиара. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей полагает, что повышать максимальный призывной возраст в России до 40 или 50 лет не имеет смысла. Нина Останина крайне негативно оценивает идею депутата нижней палаты парламента о поднятии планки до таких пределов как добровольный призыв. Она отмечает, что добровольцы за 50 лет идут в СВО добровольно. Если позволяет физическая форма, то можно это делать даже в 70 лет. Вот только человек в 50 лет уже частично утратил часть резервов, ведь организм изнашивается. Проще говоря, повышения призывного возраста до 50 лет не будет, ну а сколько граждан России в возрасте от 27 лет и старше попадут в армию, мы увидим только через несколько лет. Переходный период позволит тем, кому уже сегодня исполнилось 27 не переживать, ну а дальше многое будет зависеть от глобальной напряжённости, ведь количество вызовов, с которыми сталкивается Россия, постоянно растёт.