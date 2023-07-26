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Разработчики «Байкалов» всего за 3 года и за 2 млрд рублей создадут конкурента для GPU NVIDIA
Производители «Байкалов» станут конкурентами NVIDIA, ведь недавно стартовала разработка чипа для обучения ИИ

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Ещё недавно все российские процессоры «Байкал» выпускались на мощностях тайваньской компании TSMC. После введения санкций доступ к производственным мощностям закрылся, но подобные процессоры всё равно выпускаются, а оборудование на их основе успешно собирается. Темпы не такие высокие, как планировалось ранее, но процесс идёт, а причина в том, что к делу подключились китайские компании, силами которых и производятся подобные процессоры. Похоже, российская компания не стоит на месте, пытаясь занимать всё новые ниши. Как стало известно, компания «Байкал электроникс» займётся разработкой чипов для искусственного интеллекта. Информацией поделился генеральный директор организации Андрей Евдокимов. По его словам, в настоящее время в компании сформировано новое подразделение по разработке линейки специализированных чипов для ИИ. Ключевая задача состоит в том, чтобы создать полноценную программную экосистему для новых графических процессоров. 

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Новое подразделение возглавил директор департамента разработки AI-решений «Байкал электроникс» Максим Маслов. Сроки, размер финансовых вложений в проект и прочие детали разработки новых чипов в компании не раскрыли. По некоторым данным, «Байкал» планирует разместить производство новых чипов за рубежом. В России заводы способны производить чипы по топологии 180–90 нм. На «Микроне» освоен выпуск чипов и по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий и в виде инженерных образцов. Для ИИ необходимы более современные технологии. Предполагается, что подобная разработка может занять у «Байкала» около трёх лет и потребует до 2 миллиардов рублей в виде инвестиций. Это не только премии и заработные платы, но и закупка оборудования, а также расходы на запуск проекта и многое другое. 

Напомним, лидером в разработке специализированных чипов для искусственного интеллекта является NVIDIA. Сегодня эту компанию можно считать монополистом, поскольку конкурентов у зелёных почти нет. При этом экспорт продукции NVIDIA в Россию официально запрещён, также есть ограничения для экспорта передовых решений и в Китай. По словам Маслова, для дальнейшего прогресса в области искусственного интеллекта критически важно обладать специализированным аппаратным обеспечением. Тем не менее он указывает на существующий разрыв между ведущими мировыми производителями и российскими разработками в этой области. Отмечается, что отечественные решения на данный момент являются ограниченными и не могут решить все необходимые задачи из-за недостаточно развитой экосистемы. Ну а дабы преодолеть это, компания «Байкал электроникс» решила взяться за разработку специализированного процессора для ИИ. 

В настоящее время «Байкал электроникс» набирает команду для нового направления. На ресурсе по поиску вакансий HeadHunter можно найти несколько вакансий по новому направлению. Например, компания ищет разработчиков разной квалификации в проект по созданию ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, интегральная схема для конкретного применения) для задач ИИ. Сотрудники займутся разработкой RTL нового вычислительного ядра «с нуля», верификацией разработанных блоков и другими задачами. Напомним, что чипы ASIC ориентированы на определённые, достаточно узкие задачи. Эксперты отмечают, что чипы такого типа проще проектировать и выпускать, а сами они дешевле аналогов. Именно такие характеристики обеспечивают ASIC высокую востребованность в самых разных отраслях: телекоммуникациях, медицине, потребительской электронике и других. Таким образом можно сделать вывод, что создание ASIC обеспечит высокую производительность и энергоэффективность в сфере искусственного интеллекта. Это идеальное решение для подобных систем, развитие которых происходит намного быстрее многих других направлений.

Эксперты указывают на то, что, хотя ASIC превосходят традиционные CPU и GPU в определённых задачах, но уступают в универсальности. Тем не менее эксперты уверены в том, что перед разработчиками стоят вызовы, такие как масштабирование производства таких чипов и успешное внедрение их в различные области применения. Ну а сама технология имеет большой потенциал. Подчёркивается необходимость интеграции различных микропроцессорных технологий в аппаратные платформы систем искусственного интеллекта. Такие технологии включают графические процессоры, цифровые сигнальные процессоры и нейропроцессоры и многие другие. Эксперты полагают, что один из ключевых подходов компании «Байкал электроникс» заключается в разработке общей архитектуры, которая охватывает наиболее актуальные задачи и интегрирует лучшие доступные технологии на одном чипе или чиплете. Такой подход позволяет надеяться, что многие компании, включая «Байкал», смогут постепенно снизить доминирующее положение американских вендоров в области аппаратных платформ для искусственного интеллекта.

В июле 2023 года также стало известно о наборе «Байкалом» специалистов для разработки микроконтроллеров. По некоторым данным, компания может производить микроконтроллеры для счётчиков, устройств интернета вещей и прочих на открытой архитектуре RISC-V. Заказ на производство «Байкал» может разместить на китайских фабриках, так как именно китайские партнёры производят большую часть разрабатываемых в России микроконтроллеров. 

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#видеокарты #процессоры #байкал
Источник: cnews.ru
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Ser Gei
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