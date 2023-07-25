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«Вагнеровец» рассказал о минусах армии Беларуси и целях, которые преследует ЧВК "Вагнер"
По словам бойца, жители Беларуси хорошо встретили "музыкантов", а тренировки продолжаются

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В. Путин уже не раз говорил о том, что Польша планирует отхватить кусок Украины, как только представится такая возможность. Многие аналитики полагают, что Варшава уже подавала такой запрос, но в США ответили отказом, не желая поддерживать авантюры польских властей. На этом фоне идёт усиление польской армии, а группировка постоянно усиливается не только у украинской границы, но и рядом с Белоруссией. Американские эксперты полагают, что исключать ввод регулярной польской армии в Украину не стоит, поскольку Дуда явно питает иллюзии о создании наследницы Речи Посполитой. Не менее агрессивны и страны Балтии, а все они представляют собой так называемых ястребов США, которые призваны ослабить Россию ценой собственных жизней. 

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Словом, ничего нового, ведь эти государства уже не раз выступали в такой роли, ну а переброска подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларусь явно спутала планы польским элитам. Дуда уже видел у себя на голове корону императора, а теперь вынужден учитывать значительные опасности, которые таят «музыканты». Известно, что за несколько недель в Беларусь прибыла уже 11-я колонная, включающая грузовые машины, а также строительную технику. Обучение бойцов местной теробороны идёт активными темпами, а недавно тренировки с бойцами спецназначения стартовали рядом с границей Польши на военной базе под Брестом. Один из «вагнеровцев» рассказал о том, как всё это происходит и дал некоторые другие комментарии на эту тему.

Прежде всего он заявил, что местные жители встречали ЧВК «Вагнер» с цветами и прекрасно понимали, откуда бойцы вернулись. Кроме того, высоко оценили навыки «музыкантов» и бойцы теробороны, обучение которых проходит в настоящее время. «Вагнеровец» признал, что солдаты Белорусской армии хорошо подготовлены. У них есть отличное обмундирование и военная техника для ведения боевых действий в лестной местности. А вот навыки штурмовых операций в городе нужно подтягивать. Поскольку «музыканты» специализируются на подобных операциях, то именно этот опыт будет передаваться в первую очередь. Боец отметил, что все члены ЧВК «Вагнер» готовы защищать не только Россию, но и Беларусь от любых угроз. 

Напомним, сегодня идёт активное создание временной базы в районе в города Осиповичи. Она будет включать 10 тысяч человек, при этом планируется построить ещё несколько подобных объектов. Точное месторасположение неизвестно. И всё же, если учитывать угрозы, которые идут с территории Польши, то можно предположить, что подобные объекты разместят поближе к польской границе. Ну а насколько велика вероятность эскалации конфликта, пока можно судить только по аналитическим статьям. Нужно понимать, что даже специалисты мирового уровня могут ошибаться, а всех переменных никто не способен учесть. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/orchestra_w/8002

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