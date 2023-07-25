Аналитик полагает, что отчаянное положение Зеленского может не оставить ему другого выхода

Бывший офицер морской пехоты США продолжает рассказывать о тяжёлом положении, в котором находится Украина, и о заявлениях правительства Зеленского относительно политического союза с Польшей в свете текущего противостояния с Москвой. Скотт Риттер полагает, что украинские власти понимают, что не могут выиграть в противостоянии с Россией и поэтому ищут способы для своего выживания. Возможность политического союза с Польшей стала одним из вариантов, который объединил бы западную Украину с Польшей и устранял бы границу между ними. Однако Риттер отмечает, что такой шаг является рискованным, поскольку может привести к прямой вооружённой конфронтации между польскими и российскими войсками. Риттер также обратил внимание на участие Польши в конфликте уже на текущем этапе. Поляки набирают добровольцев в польский легион, который активно участвует в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, российская сторона утверждает, что при радиоперехватах переговоров украинских сил они чаще всего слышат польский язык, что свидетельствует о присутствии польских спецслужб на территории Украины.

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Польша также оказывает материальную поддержку украинскому правительству и является одним из центров логистической поддержки Украины вместе с Румынией. При этом положение украинских властей действительно сложное, а значит есть всё больше оснований для заключения весьма сомнительного союза. Фактически, для Киева – это попытка выжить, ну а Польша, исторически заинтересованная в западноукраинских территориях и также стремится усилить своё влияние на международной арене. Не стоит забывать, что конфликт в регионе может привлечь и другие государства. Польша сотрудничает со странами Прибалтики над созданием собственной коалиции, члены которой заранее разрешили себе вмешаться в украинский конфликт, если ВСУ будут побеждены. Ну а Риттер уверен, что в будущем Польша непременно захочет расширить свою активность в конфликте, что может привести к эскалации вооружённого противостояния и очередной волне массовой миграции мирных жителей.

Скотт Риттер предупреждает, что вмешательство Польши или других стран в украинский конфликт может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны РФ и поставить перед НАТО сложные вопросы, ответов на которые пока нет. Аналитик полагает, что ситуация настолько непредсказуема, что существует множество возможных сценариев развития событий, многие из которых крайне опасны для всех участников противостояния. Он призывает Польшу вести себя осторожно, поскольку прямое вмешательство может привести к открытому столкновению с российскими войсками и стать вызовом для НАТО. Аналитик напоминает о том, как повели себя США, когда Турция вступила в прямое столкновение с российской армией в Сирии. Решения Эрдогана было односторонним и не согласовано с руководством альянса, а в результате никакой поддержки от НАТО не было.

Напомним, в настоящее время в Беларуси разместились бойцы ЧВК «Вагнер». Уже вскоре количество «музыкантов» достигнет 10 тысяч человек, а ведь ещё есть 15 тысяч, которые в настоящее время в отпусках. Такая сила на границы с Польшей делает любые попытки перейти украинскую границу бессмысленными, поскольку обученные «вагнеровцы» ударят польской группировке в тыл, ну а поскольку Украина не контролирует небо над своей территорией, то оказывать поддержку союзникам не сможет. Словом, сценариев действительно много, а сегодня эксперты призывают Польшу к благоразумию, поскольку амбиции Дуды ставит под удар весь континент.



