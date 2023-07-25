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Организаторы «Мисс Италия» запретили трансгендерам участвовать в конкурсе красоты
А вот от Нидерландов на конкурс Мисс Вселенная поедет представитель сообщества трансгендеров

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В последнее время на Западе творится самая настоящая вакханалия, а запретные темы, которые считаются табу во многих религиях, всё чаще появляются на страницах передовиц. Количество людей нетрадиционной ориентации стремительно увеличивается, а многие психологи связывают происходящее с социальным давлением, которое оказывает на детей общество. Быть не таким, как все стало модным трендом, а особенно подвержены подобным манипуляциям подростки, которые находятся в поиске своей идентичности. Похоже, происходящее привело к значительным переменам в социальной жизни людей, тогда как многие начали испытывать откровенный дискомфорт от разгула толерантности. Политики всё громче выражают своё мнение на эту тему, а недавно МОК и вовсе решила приостановить участие трансгендерных женщин в определённых видах соревнований.

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Неясно, до какого абсурда может дойти Запад, но уже есть первые свидетельства того, что в отдельных странах пытаются вернуться на путь истинный. Так, организаторы конкурса «Мисс Италия» подтвердили, что трансгендеры не будут допущены к участию, что вызвало недовольство у движения «транс-активизма». Что любопытно, подобное заявление было сделано на фоне победы трансгендерной женщины на конкурсе «Мисс Нидерланды». Рикки Валери Колле, трансгендерная участница, которая при рождении была мужчиной, победила в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды» и будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Анджела Понсе

Анджела Понсе

Анджела Понсе

Организатор конкурса «Мисс Италия» Патриция Мирильяни высказала недовольство таким решением. Она считает, что включение трансгендерных участников в различные конкурсы красоты, чтобы привлечь внимание СМИ, выглядит абсурдно. По её словам, организаторы конкурса «Мисс Италия» не намерены изменять правила и продолжат требовать, чтобы каждая участница была «женщиной с рождения». Что любопытно, победительница конкурса «Мисс Италия» не участвует в конкурсе «Мисс Вселенная». Для этого отбора проводится отдельный конкурс под названием «Мисс Вселенная – Италия». А вот здесь уже вполне возможно, что организаторы допустят к соревнованию участницу, которая ранее была мужчиной. 

Рикки Валери Колле

Рикки Валери Колле

Журналисты пишут, что 22-летняя Рикки Валери Колле, которая будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», получила значительную поддержку поклонников и много положительных откликов в социальных сетях. Она станет второй трансгендерной представительницей в истории конкурса «Мисс Вселенная». Первой женщиной с трансгендерной идентичностью, участвовавшей в этом престижном конкурсе, стала Анджела Понсе из Испании. Ожидаемо, тогда Анжела с триумфом победила всех остальных участниц конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в 2018 году. Дабы вы не искали участниц конкурса в интернете, предлагаем вам посмотреть на них воочию. Выше можно увидеть Анджелу Понсе, до и после смены пола, а также на самом конкурсе в 2018 году. Кроме того, выше вы можете увидеть победительную конкурса «Мисс Нидерланды». Рикки Валери Колле также представлена на нескольких фотографиях. Насколько обе соответствуют женскому идеалу красоты, решайте самостоятельно. 

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#интересное #мисс вселенная
Источник: telegraph.co.uk
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