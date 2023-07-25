Даже навесная динамическая защита не делает старый советский танк современным

Похоже, когда в Пентагоне планировали наступательную операцию ВСУ, то даже не предполагали, что она окажется провальной. Мало того, спустя 50 дней после её начала становится очевидно, что Россия переходит в контрнаступление на северном направлении. Это уже привело к тому, что в бой были брошены резервы, а киевские власти в срочном порядке снимают с Запорожского направления боевые части и отправляют их на удержания 40-километровой линии от Сватово до Кременной. Но поскольку здесь русских увидеть никто не ожидал, то подкрепление приходит с запозданием, а военкоры фиксируют прорыв боевых порядков на нескольких участках. Похоже, возможности для удержания данного направления отсутствуют, поскольку в бой бросают самую старую и не подходящую для данных условий технику.

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Как стало известно, на этот раз был уничтожен украинский танк М-55С. Судя по всему, танк должен был замедлить продвижение российских сил, а в сети есть видео, где демонстрируется как машина была замечена российским беспилотником, после чего дрон подбил непрочную броню старого советского М-55С. Похоже, танк полностью уничтожен, поскольку речь идёт о довольно старой технике, которая не способна бороться с современными вызовами. По мнению журналистов Forbes, главная причина, по которой украинская армия всё ещё использует подобные танки, заключается в неверном перераспределении ресурсов. Как уже отмечалось выше, основные силы ВСУ сконцентрированы на Запорожском направлении, поэтому на сервере было решено оставить только необходимый минимум.

Напомним, Словения передала Украине 28 единиц М-55С, которые были выпущены ещё в 50-х годах прошлого века. Машина получила незначительную модернизацию и может применяться в качестве мобильного оружия за счёт довольно неплохой 105-мм пушки. При этом бронирование не позволяет использовать его в современных столкновениях, поскольку в некоторых случаях пробить танк можно даже из крупнокалиберного пулемёта. Все М-55С получили дополнительную динамическую защиту, но даже это не делает танк современным. Такая техника безнадёжно устарела, а украинское командование прекрасно это знает, поэтому подобные танки крайне редко попадают на линию соприкосновения. Фактически, это первый или второй такой случай. Аналитики полагают, что причина в том, что положение действительно сложное, а армия РФ активно продвигается вперёд. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://twitter.com/Bodbe6/status/1681026634609045505