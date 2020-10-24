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Недавно анонсированные Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus будут содержать новые SoC Kirin 9000 и Kirin 9000e - это первые в мире коммерческие 5nm чипы с поддержкой 5G.

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Из-за перехода на новый техпроцесс Huawei удалось разместить на кристалле 15.3 млрд. транзисторов, что на 30 процентов больше чем в чипе A14 Bionic от Apple. В теории, это должно дать прирост производительности, но как на самом деле был поделен транзисторный бюджет стоит только гадать, учитывая что его разделяют не только на CPU и GPU ядра, но и постоянно растущий транзисторный аппетит ISP модуля.

Китайский гигант заявил, что ядра Cortex-A77 их нового флагмана на 10 процентов быстрее 7nm Qualcomm Snapdragon 865 Plus, но не стоит забывать о скором выходе 5nm SoC Snapdragon 875.

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Странное решение со стороны компании использовать в своих флагманах графику Mali G78, поскольку она уступает решению чипов от Qualcomm на графике Adreno. Кстати это основная причина заинтересованности Samsung в графике AMD для своих SoC. Но сейчас перевес производительности на стороне Mali.

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В сравнении с конкурентами делается упор на Qualcomm Snapdragon 865+. Huawei заявляет, что прирост по отношению к конкуренту составляет для CPU, GPU, NPU - 25, 50 и 150 процентов соответственно.