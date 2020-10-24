Анонсирован Kirin 9000 - первый SoC 5G на 5nm
Kirin 9000 - новые ядра Cortex и графика Mali.
реклама
Недавно анонсированные Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus будут содержать новые SoC Kirin 9000 и Kirin 9000e - это первые в мире коммерческие 5nm чипы с поддержкой 5G.
Из-за перехода на новый техпроцесс Huawei удалось разместить на кристалле 15.3 млрд. транзисторов, что на 30 процентов больше чем в чипе A14 Bionic от Apple. В теории, это должно дать прирост производительности, но как на самом деле был поделен транзисторный бюджет стоит только гадать, учитывая что его разделяют не только на CPU и GPU ядра, но и постоянно растущий транзисторный аппетит ISP модуля.
Китайский гигант заявил, что ядра Cortex-A77 их нового флагмана на 10 процентов быстрее 7nm Qualcomm Snapdragon 865 Plus, но не стоит забывать о скором выходе 5nm SoC Snapdragon 875.
реклама
Странное решение со стороны компании использовать в своих флагманах графику Mali G78, поскольку она уступает решению чипов от Qualcomm на графике Adreno. Кстати это основная причина заинтересованности Samsung в графике AMD для своих SoC. Но сейчас перевес производительности на стороне Mali.
реклама
В сравнении с конкурентами делается упор на Qualcomm Snapdragon 865+. Huawei заявляет, что прирост по отношению к конкуренту составляет для CPU, GPU, NPU - 25, 50 и 150 процентов соответственно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила