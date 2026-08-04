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Radeon RX 9050 8 ГБ протестировали совместно с Ryzen 5 5600X в Beast of Reincarnation
Тесты проводились в разрешении 1080p.
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Недавно дебютировавшая игровая видеокарта Radeon RX 9050 8 ГБ продолжает привлекать внимание экспертов, которые тестируют её в различных играх и режимах — в частности, в свежем видеоролике, опубликованном YouTube-каналом NJ Tech, видеоадаптер протестировали в новейшей игре Beast of Reincarnation.

Источник фото: Polygon/Game Freak/Fictions

Тестовая сборка, снабжённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • низкие настройки, RT выкл., TSR Ultra Quality – 72 fps/47 fps
  • средние настройки, RT выкл., TSR Ultra Quality – 65 fps/47 fps
  • высокие настройки, RT вкл., TSR Ultra Quality – 59 fps/44 fps
  • самые высокие настройки, RT вкл., TSR Ultra Quality – 50 fps/38 fps
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В целом, производительности RX 9050 8 ГБ совместно с Ryzen 5 5600X вполне хватает, чтобы обеспечить плавный игровой процесс в Beast of Reincarnation даже на самых высоких настройках с включённой трассировкой лучей (RT) и технологией апскейлинга TSR в режиме Ultra Quality.

#radeon rx 9050
Источник: youtube.com
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